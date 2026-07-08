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Điều gì xảy ra khi Trái Đất tiến tới 'ngưỡng nóng diệt vong'?

(VTC News) -

Điều gì sẽ xảy ra với nhân loại và hệ sinh thái toàn cầu khi hành tinh của chúng ta tiến sát đến mốc nhiệt độ cực đoan có thể hủy diệt mọi sự sống?

Linh Ngân
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