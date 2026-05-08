Tin không khí lạnh mới nhất và cảnh báo lũ quét, sạt lở tại hai tỉnh miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến 23-26°C, vùng núi phía Bắc 21-23°C.

Trong đó, 6 giờ qua (4-10h ngày 8/5), các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như hai trạm ở Nghệ An là Thanh Thuỷ 115,6mm Yên Thượng 125mm; Hương Sơn, Sơn Tây ở Hà Tĩnh lần lượt ghi nhận 165,4mm và 161,8mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sau những giờ mưa lớn.

Ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời mát, nhiệt độ thấp nhất 22-24°C.

Tác động của không khí lạnh, ngày 8/5, nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm.

Trong đó, 3-6 giờ tới, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20-60mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Nghệ An: Bích Hào, Tam Đồng, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Cát Ngạn, Con Cuông, Đại Đồng, Đô Lương, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Lương Sơn, Mậu Thạch, Mường Chọng, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, Sơn Lâm, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thiên Nhẫn, Thuần Trung, Tiên Đồng, Vạn An, Vân Du, Văn Hiến, Vân Tụ, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân.

Hà Tĩnh: Hương Phố, Hương Sơn, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Đức Đồng, Đức Quang, Hương Đô, Hương Khê, Hương Xuân, Kim Hoa, phường Nam Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Mai Hoa, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.