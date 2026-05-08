Cò nhà đất bán giá ảo hết 'đất sống'

Anh Nguyễn Văn Hiếu, cò nhà đất lâu năm tại phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết, thị trường bất động sản giao dịch trầm lắng nên anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn trước. Hiện nay, anh thường xuyên dựng các video ngắn để đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung các video xoay quanh việc bán nhà đất.

"Chiêu” của Hiếu là sử dụng video quay những ngôi nhà đẹp, khang trang, nằm ở vị trí đắc địa tại TP.HCM nhưng rao giá bán với giá chỉ 2-3 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, trên thực tế, giá những căn nhà như vậy có giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Khi khách có nhu cầu hỏi mua, Hiếu tranh thủ lấy thông tin khách hàng rồi thông báo nhà đã bán và giới thiệu họ mua những căn nhà khác có giá nhỉnh hơn, từ 5-7 tỷ đồng.

"Mình phải đăng tin rẻ như vậy thì khách họ mới nhắn tin cho mình. Khi nắm được khách rồi thì mình dẫn họ đi xem mấy căn nhà mình đang có. Nếu họ không chốt, mình cũng có dữ liệu khách hàng, sau này giới thiệu bất động sản khác”, Hiếu nói.

Những căn nhà Hiếu quảng cáo nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM nhưng có giá rất "ảo" chỉ gần 2,6 tỷ đồng/căn. (Ảnh: Đại Việt)

Tuy nhiên, Hiếu cũng thừa nhận, việc quảng bá không đúng sự thật và câu khách trên mạnh xã hội đang không mang lại hiệu quả như trước. Lượng khách quan tâm đến các tin đăng và lượng khách đi xem nhà thực tế giảm mạnh. Điều này kéo theo số lượng khách "chốt" mua bất động sản giảm nên thu nhập của Hiếu cũng giảm sâu.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều cò nhà đất tại TP.HCM vẫn sử dụng chiêu trò đăng tin giả để câu khách và lấy thông tin khách hàng. Một bộ phận người dân chưa có kinh nghiệm khi xem các video vẫn tin là thật và liên hệ với cò. Chỉ cần lên mạng gõ cụm từ “nhà đất giá rẻ”, hàng trăm video đăng tin bất động sản giá ảo vẫn hiện ra. Tuy nhiên, giới kinh doanh bất động sản cho rằng, chiêu thức này đã dần bị bắt bài.

Ông Ngô Minh Hoàng, đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại phường Hiệp Bình, TP.HCM cho biết, cò nhà đất vẫn sử dụng việc đăng tin giả để “câu khách”. Thế nhưng, hiện nay, người mua đã tỉnh táo, thận trọng hơn. Họ sẵn sàng tẩy chay những đối tượng sử dụng chiêu trò môi giới. Khi niềm tin bị mất đi, giao dịch không thể thực hiện.

Theo ông Hoàng, nhiều cò nhà đất thổi giá ảo hoặc tung tin giả đang bị thanh lọc mạnh mẽ, đã qua thời kỳ “người người làm cò đất, nhà nhà làm cò đất”.

“Trước đây, ông xe ôm, bà bán tạp hóa cũng chạy đi làm cò nhà đất. Bán thành công miếng đất hay chốt cái nhà là kiếm cả chục, cả trăm triệu đồng dễ dàng, còn hiện nay rất khó”, ông Hoàng chia sẻ.

Cũng theo ông Hoàng, trong 3 năm qua, rất nhiều cò đất tay ngang, không có chuyên môn đã bỏ nghề. Cò đất không còn đất sống vì nguồn thông tin bất động sản đã rất rõ ràng, minh bạch và dễ so sánh. Các nền tảng số, mạng xã hội giúp thông tin quy hoạch, pháp lý được kiểm chứng nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng xử lý mạnh tay hơn với các hành vi thao túng giá, quảng cáo sai sự thật cũng như các môi giới nhà đất không có chứng chỉ hành nghề.

Giới kinh doanh bất động sản nhận định, cò nhà đất đang không còn đất sống vì nguồn thông tin bất động sản đã rất rõ ràng, minh bạch và dễ so sánh. (Ảnh: Đ.V)

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thị trường bất động sản đang tái cấu trúc sâu rộng, hướng tới minh bạch, chuẩn hóa và phát triển bền vững, vai trò của nghề môi giới ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, đúng vị trí và đúng giá trị hơn.

Theo ông Đính, người môi giới không chỉ là cầu nối giao dịch, mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy thị trường, bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường.

"Tôi nghĩ đến lúc phải xóa bỏ những cách gọi tồn tại nhiều năm qua như “cò nhà đất”, “cò bất động sản” – những định kiến cho thấy nghề môi giới vẫn chưa được nhìn nhận đúng với vai trò là một mắt xích quan trọng của thị trường”, ông Đính nói.

Chủ tịch VARS cho rằng, để có được niềm tin với xã hội, người môi giới phải thay đổi rất nhiều, từ nhận thức, chuyên môn, tư duy,… Trong đó có niềm tin của xã hội, của người tiêu dùng và cả cơ quan quản lý nhà nước đối với người hành nghề. Chính vì vậy, việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Tổng Thư ký VARS chia sẻ, thị trường bất động sản đang có khoảng 400.000 người tham gia hoạt động môi giới với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, số lượng môi giới có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật còn khá hạn chế. Hiện nay chỉ có khoảng hơn 40.000 môi giới được cấp chứng chỉ hành nghề, tương đương 10% tổng số người đang tham gia hoạt động.

Theo ông Quỳnh hoạt động môi giới bất động sản tại Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Chất lượng chuyên môn của lực lượng môi giới chưa đồng đều; thiếu hệ thống chuẩn nghề nghiệp thống nhất; tính chuyên nghiệp của hoạt động môi giới còn hạn chế; khách hàng khó nhận diện doanh nghiệp và môi giới uy tín. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới mà còn tác động đến mức độ minh bạch và niềm tin của khách hàng đối với thị trường bất động sản.

Ông Quỳnh cho rằng, việc nghiên cứu và xây dựng Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam (VREB) là cần thiết nhằm thiết lập các chuẩn mực nghề nghiệp chung, nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới và tăng cường tính minh bạch của thị trường.

“Bộ tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn thị trường bất động sản Việt Nam, đồng thời tham khảo kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế, hướng tới việc hình thành hệ thống tiêu chuẩn đánh giá đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân môi giới bất động sản”, ông Quỳnh nói.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp môi giới bất động sản có 10 nhóm tiêu chuẩn gồm: Pháp lý; đạo đức nghề nghiệp; tổ chức và quản trị; quy trình và nghiệp vụ môi giới; tài chính và năng lực kinh doanh; nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng; công nghệ và truyền thông; chăm sóc khách hàng; trách nhiệm xã hội.