Thủ tướng: Thanh Hóa phải tập trung quản trị thật tốt

Khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sáng 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nêu rõ, Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của khu vực và cả nước; vị trí rất thuận lợi về giao thương hàng hóa, với đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại Hội nghị.

Thanh Hóa có Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106 nghìn ha, là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; có cảng nước sâu Nghi Sơn, được quy hoạch là cảng đặc biệt, có khả năng đón tàu trên 100.000 tấn vào cảng.

Tỉnh có 19 khu công nghiệp, 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 5.300 ha. Thanh Hóa tiềm năng đất đai rộng lớn, với trên 243 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, cùng với truyền thống hiếu học, cần cù, siêng năng, Thanh Hóa cũng đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với nguồn nhân lực dồi dào, trên 2,7 triệu lao động.

Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, phát huy vị trí chiến lược quan trọng và các tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, kinh tế Thanh Hoá duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn dầu cả nước như: thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.

Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

"Chúng tôi trân trọng mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục tìm hiểu cơ hội, mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài tại Thanh Hóa, cùng chung tay xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một địa phương phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng", ông Hoài Anh nói.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao những cam kết của tỉnh Thanh Hóa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cam kết của tỉnh đối với cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn; đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong việc tăng cường tính minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp, nỗ lực tạo niềm tin cho các nhà đầu tư hiện tại và hướng đầu tư thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến dự Hội nghị.

"Từ các thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch cho đến giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành có trách nhiệm, kịp thời và hiệu quả của tỉnh Thanh Hoá. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đồng thời phản ánh rõ nét môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và nhất quán của tỉnh Thanh Hoá.

Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho từng dự án cụ thể mà còn góp phần nâng cao uy tín, sức hấp dẫn của tỉnh trong mắt cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước", theo ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup.

Thanh Hóa phải tập trung quản trị thật tốt

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển giữa Thanh Hóa với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá.

Khái quát tình hình thế giới với diễn biến mới nhanh, phức tạp; bối cảnh trong nước yêu cầu rất cao về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng ở 2 con số trong giai doan 2026-2030, Thủ tướng cho rằng cần hợp tác tạo lợi ích, chia sẻ tạo niềm tin và Hội nghị xúc tiến đầu tư là một giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Thủ tướng cho rằng, Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội. Tỉnh có lợi thế rất riêng với "4 Sơn" giàu tiềm năng gồm Sầm Sơn năng động về du lịch và kinh tế biển; Nghi Sơn là cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics; Lam Sơn là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không; Bỉm Sơn là đầu mối công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương quan trọng.

Tuy vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, Thanh Hóa phải tập trung quản trị thật tốt. Muốn quản trị tốt thì phải quy hoạch phải tốt, với tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm động lực, làm nguồn lực cho sự phát triển.

Thứ hai, làm sao khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, các phương thức giao thông đầy đủ, truyền thống lịch sử hào hùng.

"Phải quy hoạch làm sao khai thác hết được cái này. Tôi rất tâm đắc với "tứ Sơn", đặc biệt là Nghi Sơn. Sự phát triển của Nghi Sơn thúc đẩy sự phát triển của Thanh Hóa", theo Thủ tướng.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn tinh thần cống hiến và khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; chiến lược phát triển của các doanh nghiệp phải phù hợp chiến lược phát triển của đất nước, của Thanh Hóa thì sẽ cộng hưởng, phát triển nhanh và bền vững.

Các doanh nghiệp đến với Thanh Hoá thực hiện với tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ"; lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm.

Các đại biểu tại hội nghị

"Thanh Hóa phải đoàn kết, phải thống nhất. Thứ hai phải đổi mới cách làm, cách tiếp cận, cải cách cái thủ tục hành chính nhiều hơn nữa, chống tiêu cực, chống tham nhũng, lợi dụng chính sách... Thanh Hóa phải nỗ lực hơn, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, hỗ trợ của doanh nghiệp, làm tốt hơn hạ tầng", Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển; doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ phải chia sẻ. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Chính phủ, của đất nước; coi khó khăn, thách thức của doanh nghiệp chính là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.

Nhấn mạnh tinh thần Đảng lãnh đạo đạo, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân ủng hộ, đất nước phát triển, nhân dân hưởng thụ, Thủ tướng mong muốn tinh thần này phải biến thành sản phẩm trên cơ sở "đã hứa là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm thì phải ra kết quả, sản phẩm cụ thể, người dân được hưởng thụ thành quả này". Các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hoá cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.