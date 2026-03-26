Thủ tướng: Thanh niên phải làm chủ về KHCN, góp phần đưa đất nước bứt phá

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân và làm chủ những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, những "Startup kỳ lân" của Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy cho biết, năm 2026 đánh dấu chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Đây là cơ hội để tuổi trẻ cả nước thể hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Trong Tháng Ba - Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc triển khai đề án "Câu chuyện thời hoa lửa". Đây là một ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng vào dịp 27/7/2025 nhằm ghi lại những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử. Và báo cáo với Thủ tướng, đến nay, các cấp bộ Đoàn đã thu thập và tuyên truyền trên 265.545 câu chuyện của 53.411 nhân chứng lịch sử. Toàn Đoàn đã triển khai hơn 20.000 hoạt động tình nguyện, thu hút 1,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ cho hơn 1,4 triệu thanh thiếu nhi và người dân, trồng mới hơn 3,1 triệu cây xanh", ông Bùi Quang Huy nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy báo cáo với Thủ tướng.

Tại buổi gặp mặt, các gương mặt trẻ Việt Nam, cán bộ đoàn tiêu biểu đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và bày tỏ niềm tin về các cơ chế chính sách, cơ chế làm chủ khoa học công nghệ cho người trẻ phát huy vai trò, sự sáng tạo từ đó giải quyết bài toán tăng năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 Nguyễn Chí Đông, Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel đề xuất: "Trong kỷ nguyên số lực lượng then chốt ở đây chính là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đặc biệt trong lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, chúng tôi mong muốn Chính phủ có những chính sách mạnh mẽ hơn nữa để phát hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trẻ ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Thứ 2 là tạo môi trường cơ chế cho các bạn trẻ có thể tham gia sâu hơn vào những bài toán lớn của đất nước và cuối cùng là có chính sách giữ chân nhân tài ở lại đất nước đóng góp cho tổ quốc. Từ đó thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 57, đồng thời khẳng định vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước".

Sau khi lắng nghe ý kiến, đề xuất của các gương mặt trẻ, cán bộ đoàn tiêu biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của Thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để Thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Thủ tướng cũng biểu dương, chúc mừng các bạn trẻ xuất sắc, các cán bộ đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cùng toàn thể đoàn viên, Thanh niên Việt Nam. Thủ tướng đánh giá, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò "rường cột của nước nhà", "lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thanh niên phải làm chủ về khoa học công nghệ, góp phần đưa đất nước bứt phá.

"Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển KTXH 2026-2030, khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, quán triệt quan điểm "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân" và phương châm "Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng", Thủ tướng nói.

Để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho Thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào "06 tiên phong".

"Thứ nhất, Tiên phong trong đổi mới tư duy và trong hành động sáng tạo; Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân và làm chủ những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những "Startup kỳ lân" của Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá; Tiên phong trong dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh.