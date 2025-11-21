Thủ tướng gặp Phó Tổng thống Nam Phi và tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Nam Phi bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Việt Nam - Nam Phi có bước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, đồng thời chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Phi trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Phó Tổng thống Nam Phi cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam, vui mừng khi có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng đây là thời điểm rất đặc biệt của Nam Phi khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên trên đất châu Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Shipokosa Mashatile.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Tổng thống Paul Mashatile sau chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống vào tháng 12/2023 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, chuyến công tác lần này là sự tiếp nối chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vào tháng 10/2025.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, đất nước Nam Phi, con người Nam Phi, Tổng thống Nelson Mandela và sự quật cường của nhân dân Nam Phi chống lại chủ nghĩa Apartheid luôn trong trái tim của người Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Nam Phi và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng trao đổi về hợp tác thương mại, đầu tư và vai trò của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Tổng thống Nam Phi chia sẻ, ông được biết Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực than và khoáng sản, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa Nam Phi với Việt Nam. Phó Tổng thống Nam Phi khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, bởi những gì đã được cam kết chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được các doanh nghiệp thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp hết sức cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 Nam Phi năm nay.

Phó Tổng thống Nam Phi cho rằng, các doanh nghiệp hai nước có thể khai thác tiềm năng hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển đường xá, cảng biển, khoáng sản carbon thấp cũng như giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi cách làm hay.

Nhất trí với nhận định của Phó Tổng thống Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai bên cần phải cụ thể hóa các cam kết bằng các chương trình cụ thể, các hợp đồng cụ thể, trong đó hai chính phủ đóng vai trò kiến tạo còn doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong.

Trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng hợp tác để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trên tinh thần "hợp tác từ trái tim đến trái tim", hai bên có thể kết hợp điều kiện tự nhiên của Nam Phi, trí tuệ của Nam Phi và trí tuệ của Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, mang lại lợi ích cho người dân của cả hai bên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp hết sức cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 Nam Phi năm nay, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Nam Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Nam Phi

Cũng trong sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Nam Phi; tiếp CEO Tập đoàn dầu khí Quốc gia Nam Phi và CEO Tập đoàn Hàng không Airlink Nam Phi.

Tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Nam Phi Neil Pollock, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dư địa hợp tác kinh tế của 2 nước còn nhiều, đề nghị các doanh nghiệp Nam Phi tập trung đầu tư vào Việt Nam để quan hệ 2 nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Nam Phi Neil Pollock.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Nam Phi nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp khi đến đầu tư tại Việt Nam đều khâm phục về những bước tiến vượt bậc của Việt Nam, ông bày tỏ trách nhiệm của Phòng Thương mại Nam Phi trong kết nối doanh nghiệp 2 nước để biến "lời nói thành hành động".

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp 2 nước hợp tác bao trùm, bền vững, mong nhiều doanh nghiệp Nam Phi đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt nông nghiệp, điện tử, dệt may, da giày... Thủ tướng mong doanh nghiệp 2 nước kết nối với nhau trên nền tảng chính trị tốt, dư địa lớn, cùng hợp tác, cùng kinh doanh.

Tiếp CEO Tập đoàn dầu khí Quốc gia Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngành dầu khí Việt Nam phát triển trên 50 năm nay, có nhiều kinh nghiệm về khai thác, chế biến dầu khí. Việt Nam chủ yếu khai thác dầu khí ngoài khơi. Hai bên có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực này.

Thủ tướng tiếp CEO Tập đoàn dầu khí Quốc gia Nam Phi.

Thủ tướng cho rằng, cần tăng cường khai thác điện gió, điện mặt trời. Petrovietnam có kinh nghiệm làm chân để tuabin điện gió ngoài khơi. Thủ tướng mong CEO Tập đoàn dầu khí Quốc gia Nam Phi sang thăm Việt Nam, trên cơ sở đó trao đổi cụ thể, thiết thực, tăng cường phát triển năng lượng sạch.

CEO Tập đoàn dầu khí Quốc gia Nam Phi bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa lĩnh vực điện gió ngoài khơi, khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác; mong muốn chính thức hóa quan hệ hợp tác 2 bên lên Đối tác chiến lược, từ đó ký kết thỏa thuận song phương, phát triển lĩnh vực khai khoáng, hóa dầu. Với mạng lưới điện rộng khắp Châu Phi, hai bên có thể làm việc cụ thể, ký kết thỏa thuận để triển khai ngay.

Tiếp CEO Tập đoàn Hàng không Airlink Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Tập đoàn mở rộng hợp tác trên lĩnh vực hàng không. Với vị trí thuận lợi ở châu Á và châu Phi, Thủ tướng cho rằng việc mở rộng hợp tác trên lĩnh vực hàng không sẽ mở ra cơ hội giao lưu nhân dân, phát triển du lịch giữa hai nước.

Thủ tướng tiếp CEO Tập đoàn Hàng không Airlink Nam Phi.

CEO Tập đoàn Hàng không Airlink Nam Phi cho rằng, Việt Nam là đất nước thân thiện, mến khách, với nhiều vẻ đẹp thiên nhiên..., việc mở rộng hợp tác trên lĩnh vực hàng không giúp hai bên có thể giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. CEO Tập đoàn Hàng không Airlink Nam Phi cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không Việt Nam để xúc tiến vận tải hàng hóa, dịch vụ.

Với 70 tuyến đường bay trên khắp thế giới và 81 đội bay, Tập đoàn Hàng không Airlink Nam Phi có mối quan hệ thương mại với nhiều hãng hàng không khác, có khả năng phân phối đưa họ đến vị trí độc đáo để tăng cường du lịch.

Thủ tướng cho biết, sẽ chỉ đạo các hãng hàng không hợp tác với Airlink để tăng cường làm ăn, mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch. Mong ông đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác; mở đường bay kết nối Việt Nam với châu Phi. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang đầu tư xây dựng một số sân bay lớn, tạo điều kiện mở rộng đường bay, hy vọng Airlink sẽ hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam.