Thủ tướng đề nghị G20 xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã cùng các nhà lãnh đạo thảo luận về những vấn đề mới nổi, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của các quốc gia, đặc biệt là khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững, trí tuệ nhân tạo. Đánh giá chung là cùng với xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhu cầu về khoáng sản chiến lược cũng ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, phần đông các nước đang phát triển chưa được nhận được lợi ích xứng đáng từ nguồn tài nguyên của mình, thiếu hụt nguồn lực đầu tư, công nghệ. Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Khung khổ Khoáng sản chiến lược G20 nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược bền vững, minh bạch, an toàn và ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Hội nghị cũng khẳng định, việc làm bền vững, chất lượng cao là mục tiêu trọng tâm của tăng trưởng kinh tế và cần đóng vai trò trung tâm trong chính sách công nghiệp. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy các chính sách tạo việc làm bền vững, mở rộng cơ hội học tập và đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt là những nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận cơ hội phát triển; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm thêm 5% tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 15-29 không đi học, không có việc làm và không tham gia đào tạo.

Về quản trị trí tuệ nhân tạo, các nhà lãnh đạo nhất trí chú trọng bảo vệ quyền con người, tính minh bạch, công bằng, trách nhiệm, đạo đức, bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu và quản trị dữ liệu; đồng thời đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc cùng với các diễn đàn liên quan khác trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị cũng hoan nghênh Sáng kiến AI vì châu Phi nhằm tăng cường hợp tác giữa G20 và Liên minh châu Phi về trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Nam Phi lựa chọn chủ đề "Khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững và trí tuệ nhân tạo", phản ánh đúng ba chuyển động lớn của thế giới hiện nay: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân khẩu - lao động. Thủ tướng chỉ rõ sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang định hình lại phương thức sản xuất và phân công lao động quốc tế, tạo nhu cầu khổng lồ về năng lượng và khoáng sản chiến lược. Đây là cơ hội để các quốc gia bứt phá nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng, tụt hậu về quản trị, đòi hỏi nỗ lực chung của toàn cầu, đặc biệt là vai trò tiên phong của G20.

Để góp phần tạo ra một tương lai công bằng, bình đẳng và công lý cho các quốc gia và mọi người dân trên toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ ba ưu tiên chiến lược gồm:

Thứ nhất, xây dựng quan hệ đối tác về khoáng sản chiến lược công bằng, bình đẳng, ổn định, minh bạch, "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", nỗ lực thúc đẩy hợp tác, hình thành, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản bền vững, phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghệ cao, tái chế và việc làm chất lượng, bền vững đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị.

Thứ hai, tạo đột phá về đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển thị trường việc làm hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi G20 ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển tham gia, thụ hưởng các sáng kiến hợp tác giáo dục; giảm thiểu các rào cản, thúc đẩy hợp tác; kết nối thị trường lao động khu vực và toàn cầu; xây dựng các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án đào tạo nhân lực chất lượng cao, việc làm cho thanh niên, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Thứ ba, xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo vì con người mà không thay thế con người. Thủ tướng Chính phủ đề nghị G20 tiên phong xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch, bao trùm, an toàn và nhân văn, lấy con người làm trung tâm; hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, hệ sinh thái công nghệ, quản trị và khai thác trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển an toàn, bao trùm, bền vững.

Với phương châm "Cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng niềm tin, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng", Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với G20 và cộng đồng quốc tế triển khai các ưu tiên chiến lược nêu trên bằng các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần mang lại thịnh vượng cho các quốc gia và mọi người dân.

Những chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ được Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung của các Nhà Lãnh đạo và chuyển giao vai trò Chủ tịch G20 từ Nam Phi sang Mỹ. Sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị, đồng thời làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam năng động, vươn lên mạnh mẽ, chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.