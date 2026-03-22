Thu Cúc TCI công bố công nghệ nội soi tiêu hóa cấp độ tế bào Endocyto 520x

Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức lễ công bố công nghệ nội soi tiêu hóa cấp độ tế bào Endocyto 520x - Chuẩn mực mới trong chẩn đoán sớm ung thư tiêu hóa. Tại sự kiện này, TCI công bố là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu công nghệ nội soi siêu phóng đại Endocyto 520x, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong việc tầm soát và điều trị ung thư đường tiêu hóa từ giai đoạn sớm.

Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Bác sĩ. Vũ Văn Khiên – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam - chủ tọa Hội thảo.

Kể từ khi được ứng dụng trong y học, nội soi tiêu hóa đã không ngừng được cải tiến về chất lượng hình ảnh và nền tảng công nghệ. Những bước phát triển này góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm cho người bệnh trong quá trình thăm khám.

Thu Cúc TCI là đơn vị liên tục cập nhật các công nghệ nội soi tiêu hóa tiên tiến trên thế giới, triển khai ứng dụng tại Việt Nam. Việc đưa vào vận hành Endocyto 520x đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa.

Endocyto 520x là công nghệ nội soi tiêu hóa thế hệ mới do Tập đoàn Olympus (Nhật Bản) phát triển, được Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tiên phong triển khai tại Việt Nam. Con số 520x biểu thị mức độ siêu phóng đại lên tới 520 lần, cho phép quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào và vi mạch niêm mạc. Khả năng này giúp bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc tổn thương vi thể ngay từ giai đoạn rất sớm – khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng. Đây được xem là chuẩn mực mới trong nội soi tiêu hóa, vượt qua giới hạn quan sát thông thường.

Tích hợp với công nghệ Endocyto là “hệ sinh thái” đồng bộ các công nghệ hình ảnh hiện đại như TXI, EDOF, NBI, RDI và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thời gian thực. TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) - “ánh sáng trắng” thế hệ mới, tăng cường kết cấu, màu sắc và độ sáng của niêm mạc, giúp làm nổi bật các tổn thương nhỏ, phẳng hoặc có thay đổi màu sắc so với mô lành, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư, viêm loét và polyp nhỏ.

Trong khi đó, EDOF (Extended Depth of Field) là công nghệ mở rộng độ sâu trường ảnh, giúp hình ảnh nội soi rõ nét toàn bộ vùng quan sát mà không cần liên tục điều chỉnh tiêu cự, thấy rõ cả vùng gần lẫn vùng xa trong cùng một khung hình, giúp thao tác nội soi nhanh hơn, chính xác hơn, giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương.

Endocyto 520x có sự kế thừa NBI (Narrow Band Imaging) khi sử dụng dải ánh sáng hẹp ở bước sóng xanh và xanh lục để làm nổi bật mạch máu và cấu trúc niêm mạc, hỗ trợ phân biệt mô lành - mô bất thường và đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Đặc biệt, sự có mặt RDI (Red Dichromatic Imaging) hỗ trợ nhận diện mạch máu sâu trong quá trình can thiệp, tăng độ tương phản giữa máu và mô xung quanh, góp phần kiểm soát chảy máu hiệu quả và nâng cao độ an toàn thủ thuật.

Hệ thống hình ảnh 4K kết hợp AI thời gian thực đóng vai trò hỗ trợ bác sĩ phát hiện polyp, cảnh báo vùng nghi ngờ và giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương, góp phần nâng cao độ chính xác và tính chuẩn hóa trong nội soi.

Với sự kết hợp đột phá giữa các công nghệ tối tân hiện nay, Endocyto 520x được chuyên gia tin tưởng “Thấy rõ hơn, tìm sớm hơn” - “Biết chắc hơn, điều trị an toàn hơn”. Ngoài ra, ưu việt của công nghệ với sự trợ lực của AI, kết hợp chuyên gia đầu ngành tiêu hóa, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại TCI giúp mang lại kết quả chẩn đoán tin cậy và sự an tâm cho bệnh nhân.

Sự kiện công bố diễn ra trong hội thảo chuyên môn "Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa" do Thu Cúc TCI tổ chức, kết hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ, Đào tạo liên tục (CSCE) trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam.

Buổi công bố còn quy tụ hơn 100 bác sĩ ở các Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 198 và nhiều bệnh viện khác tới tham dự.

Đây là diễn đàn cập nhật tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các nhà quản lý y tế, chuyên gia đầu ngành và đội ngũ bác sĩ lâm sàng. Điều này góp phần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận các xu hướng công nghệ hiện đại và thúc đẩy hợp tác trong chẩn đoán, điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa.

Tại sự kiện, đại diện TCI chia sẻ: "Việc đưa Endocyto 520x về Việt Nam không chỉ là sự đầu tư về trang thiết bị, mà là cam kết của TCI trong việc nâng tầm tiêu chuẩn nội soi, giúp người dân được tiếp cận với những tinh hoa y học thế giới ngay tại quê nhà, để mọi tổn thương đều được tìm thấy sớm và điều trị kịp thời".