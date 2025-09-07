'Thần võ' Việt Nam đá gục đối thủ, Johnny Trí Nguyễn trao ngay đai vô địch

(VTC News) -

Hà Thế Anh đánh bại Phạm Anh Đức.

Trận đấu được quan tâm nhất của sự kiện "Thần võ Việt Nam" số 8 (GMA 08) là màn tỷ thí giữa Hà Thế Anh và Phạm Anh Đức. Đây là trận tranh đai vô địch hạng "Mãnh hổ". Trong đó, Hà Thế Anh là đương kim vô địch còn Phạm Anh Đức là người thách thức.

Trong khoảng một phút đầu tiên, cả 2 võ sĩ đều thận trọng. Phạm Anh Đức phòng thủ rất kỹ với 2 tay giơ cao để che chắn vùng mặt. Khán giả không được chứng kiến đòn đánh có tính sát thương nào từ cả 2 phía. Trọng tài cũng có sự nhắc nhở.

Võ sĩ Hà Thế Anh

Gần hết phút thứ 2, Hà Thế Anh bất ngờ tung đòn "gối bay" khiến Phạm Anh Đức choáng váng. Từ đây, "Mãnh hổ" của giải Thần võ Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn. Phạm Anh Đức cố gắng ôm lấy đối thủ để vật xuống sàn nhưng không thành công.

Hà Thế Anh tung ra 11 cú đấm liên tiếp, sau đó là loạt 9 đòn đánh vào vùng đầu của đối phương. Cuối cùng, tay đấm sinh năm 2002 thực hiện pha lên gối hạ gục Phạm Anh Đức. Kiện tướng kickboxing nằm bất động trên sàn đấu. Trọng tài lập tức ra hiệu dừng trận đấu, xác định Hà Thế anh giành chiến thắng knockout khi hiệp một vẫn còn tới gần 3 phút.

Phạm Anh Đức sau đó nhanh chóng tỉnh táo trở lại và không cần nằm cáng rời sân. Hai võ sĩ bắt tay nhau trước khi Johnny Trí Nguyễn - người khởi xướng và cũng là tổng đạo diễn của Thần võ Việt Nam - trao đai vô địch lần thứ hai cho Hà Thế Anh.

Phạm Anh Đức nói chuyện bình thường khi được đưa vào phòng nghỉ, cho biết anh chỉ bị choáng. Võ sĩ có biệt danh "Xoáy nước sông Hồng" nhớ rõ khoảnh khắc bước ngoặt của trận đấu, khi anh trúng đòn nặng và không đủ sức kéo đối thủ xuống sàn ở động tác vật. Trong khi đó, Hà Thế Anh cho biết anh giành chiến thắng do may mắn và xử lý tình huống tốt hơn đối thủ.

Với tư cách là nhà vô địch hạng Mãnh hổ của Thần võ Việt Nam, Hà Thế Anh sẽ so tài với Chayut Rojanakat - võ sĩ đang giữ đai đồng hạng của Thần võ quốc tế.