Tây Ninh: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phát triển văn hóa - du lịch

(VTC News) -

Du lịch thông minh là hướng đi trọng tâm

Những năm gần đây, ngành Văn hóa - Du lịch Tây Ninh chú trọng xây dựng hạ tầng số, hoàn thiện các nền tảng dữ liệu và đẩy mạnh số hóa trong quản lý, khai thác thông tin.

Cụ thể, hệ thống cơ sở dữ liệu về di tích, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn và tài nguyên du lịch được cập nhật, lưu trữ và liên thông, giúp ngành quản lý thuận lợi hơn và giúp du khách tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa quan trọng như Tòa Thánh Tây Ninh, núi Bà Đen, Trung ương Cục miền Nam… đã được số hóa tư liệu, xây dựng bản đồ số, tạo điều kiện để quảng bá sâu rộng đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Lượng khách đến Khu Du lịch núi Bà Đen chiếm hơn 90% lượng khách đến tỉnh Tây Ninh.

Xác định du lịch thông minh là hướng đi trọng tâm, tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm du khách. Ứng dụng du lịch thông minh của tỉnh tích hợp các chức năng như tìm kiếm điểm đến, đặt dịch vụ lưu trú, xem gợi ý lịch trình, đánh giá chất lượng điểm đến và tra cứu thông tin văn hóa - lịch sử theo thời gian thực.

Công nghệ định vị GPS giúp du khách tự do khám phá vùng đất, đặc biệt là các tuyến du lịch sông nước, vườn sinh thái, cánh đồng lúa nước - những nét đặc trưng gắn với không gian văn hóa miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc các khu, điểm du lịch lớn tại Tây Ninh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ. Tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, công nghệ nhận diện khuôn mặt, quét mã QR và hệ thống bán vé điện tử giúp giảm tải lượng khách chờ đợi, đồng thời đảm bảo an ninh và quản lý lưu lượng khoa học hơn.

Không gian văn hóa tâm linh tại đây cũng được giới thiệu bằng công nghệ thực tế ảo (VR), mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận chiều sâu văn hóa một cách sinh động.

Đối với các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng sông nước, Tây Ninh tập trung đầu tư chuyển đổi số để lan tỏa nét đẹp thiên nhiên - văn hóa vốn gắn bó mật thiết với đời sống cư dân đồng bằng. Các tour du lịch đường sông như tuyến sông Vàm Cỏ Đông hay hành trình khám phá làng nghề, vườn trái cây ven sông được quảng bá trực tuyến mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, website và ứng dụng du lịch.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng video 360 độ, bản đồ tương tác giúp du khách “tham quan trước” những trải nghiệm sông nước độc đáo: chèo xuồng ngắm hoàng hôn, thưởng thức đặc sản cá sông, khám phá văn hóa Khmer - Chăm - Kinh đan xen trong đời sống cư dân ven sông.

Giai đoạn 2023 -2025, Tây Ninh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch.

Số hóa thông tin làng nghề

Cùng với việc đẩy mạnh quảng bá, công nghệ thông tin còn hỗ trợ các nghệ nhân, người dân địa phương phát huy giá trị văn hóa bản địa. Các làng nghề truyền thống như nghề làm bánh tráng phơi sương, nghề muối ớt Tây Ninh, nghề đan lát… được số hóa thông tin, xây dựng hồ sơ trực tuyến và kết nối với sàn thương mại điện tử.

Điều này không chỉ giúp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương - những chủ thể quan trọng của quá trình phát triển du lịch bền vững.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh còn triển khai các chương trình đào tạo về kỹ năng số cho cán bộ ngành văn hóa, du lịch và cho cộng đồng làm du lịch. Các lớp tập huấn về sử dụng công nghệ trong quản lý cơ sở lưu trú, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, livestream bán hàng, chụp hình - dựng video chuyên nghiệp… được tổ chức thường xuyên.

Tây Ninh cũng chú trọng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách. Việc thu thập dữ liệu du khách theo thời gian thực giúp cơ quan quản lý dự báo xu hướng, điều phối dịch vụ vào mùa cao điểm, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa - du lịch. Các doanh nghiệp có thể dựa vào dữ liệu để phát triển tour tuyến phù hợp, tối ưu hóa chiến lược truyền thông và nâng cao sức cạnh tranh.

Chuyển đổi số còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống thông qua công tác truyền thông hiện đại. Nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc của Tây Ninh như Lễ hội Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Lễ hội tết Nguyên Tiêu của người Hoa, trình diễn nhạc ngũ âm của người Khmer… được phát trực tiếp trên các nền tảng số, thu hút hàng triệu lượt theo dõi và lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa địa phương. Những hình ảnh về miền sông nước Tây Ninh - vừa phóng khoáng, vừa dung dị - nhờ vậy tiếp cận được đông đảo khán giả trẻ.