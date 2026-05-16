Tây Ninh có thêm 824 căn nhà ở xã hội

(VTC News) -

Dự án Golden City tọa lạc tại vị trí 4 mặt tiền đường Hồ Văn Lâm, Trần Quốc Toản, Yết Kiêu và Võ Văn Truyền thuộc phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Dự án này được Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Khu 1A tại Thông báo số 5111/TB-SXD ngày 29/4/2026 trước khi đưa vào vận hành và triển khai bàn giao giai đoạn 1.

Giai đoạn 1 Dự án nhà ở xã hội Golden City được khánh thành ngày 16/5. (Ảnh: Bảo Linh)

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 gồm Khu 1A với 4 Block A1, A2, B1 và B2. Mỗi block có quy mô 16 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Chủ đầu tư đã hoàn thiện, nghiệm thu và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng 917 sản phẩm thuộc giai đoạn 1 bao gồm: 824 căn hộ nhà ở xã hội, 8 căn nhà ở thương mại, 51 căn thương mại dịch vụ và 34 căn shophouse.

Đối với giai đoạn 2, dự án tiếp tục triển khai các Block C1, C2 và C3. Hiện, đơn vị thi công đã hoàn thành phần móng và nắp hầm. Dự án sẽ tiếp tục được thi công xây dựng, hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Dự án Golden City có quy mô 3,35 ha và tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng. Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, người lao động tại tỉnh Tây Ninh.

Được biết, Tập Đoàn Hoàng Quân đã và đang triển khai 24 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM, Hà Nội, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Đắk Lắk và Cà Mau.

Tính đến nay, tập đoàn này đã hoàn thành khoảng 12.000 căn hộ nhà ở xã hội trên toàn quốc, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển 50.000 căn hộ đồng hành cùng Chính phủ trong Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2030.