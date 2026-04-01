Tàu sân bay thứ ba của Mỹ tiến về Trung Đông

(VTC News) -

Theo Bloomberg, tàu sân bay USS George H. W. Bush chính thức được triển khai đến khu vực Trung Đông cùng với đội tàu khu trục lớp Arleigh Burke hộ tống. Dự kiến tàu tàu sân bay USS George H. W. Bush mất 3 tuần để đến nơi.

Con tàu này được điều đến Trung Đông sau khi tàu USS Gerald R. Ford - chiến hạm đắt nhất từng được Mỹ chế tạo với giá 13,2 USD phải tạm dừng hoạt động chiến đấu do hỏa hoạn ở khu vực giặt ủi.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ngày càng leo thang, đẩy giá năng lượng lên cao, gần như cắt đứt hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz quan trọng, dẫn đến sự trả đũa của Iran đối với đồng minh vùng Vịnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ rút khỏi Iran trong vòng hai đến ba tuần, thời hạn dài hơn so với mốc bốn đến sáu tuần mà chính quyền ông trước đó đưa ra.

“Tôi nghĩ là trong vòng hai tuần, có thể ba tuần”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục khi ký một sắc lệnh hành pháp. “Chúng tôi đang tấn công họ rất mạnh. Đêm qua, chúng tôi đã phá hủy một lượng lớn các cơ sở sản xuất tên lửa".

Tuy nhiên, ông cũng cho biết: “Có khả năng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận trước thời điểm đó".

“Nếu họ ngồi vào bàn đàm phán thì tốt. Nhưng dù họ có đến hay không thì cũng không quan trọng, chúng tôi đã khiến họ sụp đổ”, ông nói.

Trong khi đó, hãng tin Fars tiết lộ Iran đe dọa tấn công công ty công nghệ Mỹ nếu thêm nhiều lãnh đạo của nước này bị sát hại.

"Vì các công ty công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Mỹ là yếu tố chính trong việc thiết kế, theo dõi mục tiêu ám sát. Cho nên để đáp trả các chiến dịch sát hại lãnh đạo Iran, từ nay trở đi, các tổ chức chủ chốt tham gia vào hoạt động này sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta", hãng tin Fars dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và JP Morgan nằm trong số 17 công ty mà IRGC đe dọa sẽ nhắm mục tiêu. IRGC cũng kêu gọi nhân viên của công ty công nghệ Mỹ trong khu vực “lập tức rời khỏi nơi làm việc” và cư dân sống gần văn phòng của những công ty này di chuyển đến nơi an toàn.