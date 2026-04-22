Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Huế

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá của ngư dân tại phường Thuận An (TP Huế) gây thiệt hại lớn về tài sản.

Tàu cá của ngư dân phường Thuận An (TP Huế) bốc cháy ngùn ngụt trong đêm. (Ảnh: Võ Tiến)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h20 ngày 21/4, tàu cá TTH-45759-TS, có chiều dài 14,9m, do ông Dương Hải (SN 1975, trú tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, TP Huế) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang neo đậu tại khu vực tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An) thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu có khoảng 1.800 lít dầu diesel, được chuẩn bị cho chuyến ra khơi vào sáng 22/4.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc tàu cá cùng tài sản, ngư lưới cụ bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 350 triệu đồng. Qua kiểm tra, không phát hiện sự cố tràn dầu ra môi trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ tàu sạc bình ắc quy dẫn đến chập điện, gây cháy, nổ.

Tàu cá bị thiêu rụi. (Ảnh: Võ Tiến)

Cách đây ít ngày cũng xảy ra vụ tàu cá chở 21 thuyền viên khi đang neo đậu cách cảng Phú Hài (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 2 km thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, cabin bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu cá BTh 95768 TS do ông Nguyễn Văn T. (trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, đang neo đậu cách cảng cá Phú Hài (phường Phú Thủy) khoảng 2km thì bất ngờ bốc cháy.

Do gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm tàu cá. Toàn bộ 21 thuyền viên kịp thời nhảy xuống biển và được các tàu cá gần đó cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải huy động 3 xuồng nước cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Hải đội 2 và ngư dân tham gia chữa cháy.

Hiện tàu được lai dắt vào cảng để khắc phục, sửa chữa.