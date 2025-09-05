Đóng

Sức mạnh tên lửa hạt nhân Đông Phong gây 'sốt' tại lễ duyệt binh Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày 3/9 vừa qua, diễn ra lễ duyệt binh Trung Quốc, nổi bật trong đội hình đó chính là tên lửa hạt nhân Đông Phong, vũ khí này đáng gờm đến mức nào?

Nguyễn Ngọc
