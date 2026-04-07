Siêu dự án hơn 30 năm 'nằm im' ở TP.HCM sắp được hồi sinh

Chỉ cách trung tâm TP.HCM vài km, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới) từng được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm vướng quy hoạch treo, nơi đây vẫn mang dáng dấp của một vùng ven đô, đối lập rõ nét với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của các khu vực lân cận.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, bán đảo Thanh Đa có ba mặt giáp sông Sài Gòn - sở hữu vị trí được đánh giá là “đất vàng” hiếm có, nhưng bên trong bán đảo lại là bức tranh đan xen giữa nhà thấp tầng xuống cấp, ao hồ, vườn cây và những bãi đất trống bị bỏ hoang.
Không chỉ là câu chuyện hạ tầng, hệ lụy của quy hoạch kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Nhiều căn nhà không được xây mới, sửa chữa do vướng quy hoạch; đất đai dù rộng nhưng khó chuyển đổi mục đích sử dụng. Những khoảng đất trống lâu ngày trở thành nơi cỏ mọc um tùm, nước đọng, ảnh hưởng môi trường sống.
Đất đai rộng rãi nhưng nằm trong ranh quy hoạch khiến việc canh tác nông nghiệp hay chuyển đổi mục đích sử dụng gặp nhiều rào cản pháp lý. Do đó, để tạo nguồn thu nhập, người dân nơi đây sử dụng mặt nước trong diện tích đất để cho thuê làm hồ câu giải trí hoặc trồng sen.
Những con đường nhỏ chật hẹp trong khu bán đảo Thanh Đa làm cho việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.
Sau thời gian dài chờ đợi, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đang đứng trước cơ hội chuyển mình khi TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa vào đầu năm 2026. Dự án do liên danh các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sun Group thực hiện, với tổng vốn đầu tư khoảng 98.800 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô gần 424 ha, dân số dự kiến khoảng 54.000 người. Trong đó, hơn 406 ha được đầu tư xây dựng, phần còn lại dành cho chỉnh trang cảnh quan. Khu đô thị được định hướng phát triển đồng bộ với hệ thống nhà ở, thương mại - dịch vụ, cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.
Các hạng mục dự kiến gồm công trình y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh, công viên chuyên đề và bến du thuyền. Tổng số nhà ở khoảng 25.526 căn, bao gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và tái định cư; trong đó quỹ đất dành cho nhà ở xã hội chiếm 20% diện tích đất ở theo quy định.
Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ triển khai dự kiến trong 10 năm, từ giai đoạn hoàn thiện thủ tục đến xây dựng và vận hành. Nguồn vốn gồm hơn 14.800 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng.
Việc tái khởi động dự án mang lại kỳ vọng lớn đối với người dân địa phương sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi quy hoạch treo. Nhiều hộ dân bày tỏ mong muốn chính quyền và nhà đầu tư xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hợp lý, đảm bảo nơi ở mới ổn định, thuận tiện cho sinh kế.
Bên cạnh đó, không ít người kỳ vọng được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc khu vực lân cận để duy trì nếp sống cộng đồng đã gắn bó lâu đời. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm kết nối đồng bộ với khu vực; đồng thời tuân thủ quy định pháp luật, không chuyển nhượng dự án trái phép và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.