Robot đang biểu diễn bỗng 'nổi loạn' trong nhà hàng, nhân viên hoảng sợ lôi đi

Video: Một robot hình người biểu diễn nhảy múa bất ngờ gặp trục trặc.

Đoạn video kỳ lạ đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một robot hình người đang nhảy múa phục vụ khách trong nhà hàng bỗng trở nên hoạt động bất thường khiến nhân viên hoảng hốt, cố sức kéo ra ngoài. Nhiều người xem mô tả khoảnh khắc này là “thật sự đáng sợ”.

Cảnh này cũng làm dấy lên những tranh cãi về mức độ an toàn của robot khi chúng ngày càng xuất hiện nhiều trong đời sống thường nhật.

Đoạn video này từng bị nhầm là quay tại Trung Quốc, nhưng thực tế sự việc xảy ra trong nhà hàng lẩu Haidilao ở thành phố San Jose, bang California (Mỹ). Robot hình người này được giao nhiệm vụ biểu diễn nhảy múa nhằm tạo không khí giải trí cho thực khách. Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng biến thành tình huống hỗn loạn ngoài dự kiến.

Clip cho thấy ban đầu robot biểu diễn khá bình thường. Nó mặc chiếc tạp dề màu cam với dòng chữ “Tôi ổn”, vừa lắc tay vừa lắc hông theo điệu nhạc trước sự chú ý của khách trong nhà hàng.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, robot bắt đầu có những chuyển động mất kiểm soát. “Người phục vụ tự động” này liên tục va chạm vào bàn ăn, làm rơi bát đĩa, khiến đồ dùng vỡ tung và đũa văng ra xung quanh. Khung cảnh được nhiều người ví như một phân đoạn trong bộ phim khoa học viễn tưởng Robocop 2, khi các mẫu robot cảnh sát gặp lỗi nghiêm trọng.

Trước tình hình ngày càng hỗn loạn, các nhân viên nhà hàng buộc phải can thiệp. Video cho thấy họ nhanh chóng tiếp cận, giữ chặt robot và kéo ra khỏi khu vực phục vụ trong khi cỗ máy vẫn tiếp tục cử động và nhảy nhót không kiểm soát, giống như một người tham gia lễ hội đang mất phương hướng.

Sự cố nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bối rối hoặc bình phẩm hài hước về tình huống hiếm gặp này. Một người đùa rằng robot “đã thoát khỏi ma trận”, trong khi người khác bình luận: “Đây là điều xảy ra khi bạn không trả lương đủ cho robot của mình”.

Dù vậy, không ít ý kiến nhìn nhận sự việc dưới góc độ nghiêm túc hơn. Một số người cho rằng sự cố gợi lên viễn cảnh máy móc vượt khỏi sự kiểm soát của con người: “Mọi chuyện đều vui vẻ cho đến khi con robot không còn thấy buồn cười nữa”.

Có người thậm chí bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn: “Thật sự đáng sợ. Hãy nhìn cách ba người trưởng thành phải vật lộn mới khiến nó đứng yên”. Người này cũng cảnh báo rằng nếu tình huống tương tự xảy ra với robot an ninh hoặc robot công nghiệp nặng hơn 100kg, hay robot mang dụng cụ sắc nhọn trong môi trường nhà bếp hoặc nhà máy, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Do đó, các hệ thống robot cần được trang bị nút dừng khẩn cấp dễ tiếp cận để phòng ngừa rủi ro.

Hiện vẫn chưa rõ robot trong đoạn video có bị vô hiệu hóa hoàn toàn sau sự cố hay không. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên robot gặp trục trặc khi đang hoạt động.

Năm 2025, một đoạn phim gây sốc khác ghi lại cảnh robot hình người dường như mất kiểm soát và tấn công những người điều khiển tại một nhà máy ở Trung Quốc, tạo nên hình ảnh giống các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Những sự việc như vậy diễn ra trong bối cảnh robot hình người đang được tích hợp ngày càng sâu vào nhiều lĩnh vực của đời sống, từ dịch vụ nhà hàng, sản xuất cho tới chăm sóc khách hàng.

Cuối năm 2025, công ty khởi nghiệp DroidUP có trụ sở tại Thượng Hải giới thiệu robot dịch vụ hình người mang tên Moya, gây chú ý nhờ thiết kế chân thực với đôi mắt camera và lớp “da” có nhiệt độ ấm như cơ thể sống. Nhà sáng lập Li Qingdu cho biết mục tiêu của họ là tạo ra những robot đủ gần gũi để con người có thể kết nối cảm xúc.

Tuy nhiên, sự cố tại nhà hàng ở California cho thấy cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, vấn đề an toàn, kiểm soát và rủi ro khi con người sống chung với máy móc thông minh vẫn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.