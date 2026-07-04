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Quốc gia nào sở hữu kho vàng lớn nhất?
(VTC News) -
Mỹ dẫn đầu thế giới khi sở hữu kho vàng khổng lồ 8.133,5 tấn, ngay phía sau là Đức với 3.350,3 tấn, Italy nắm 2.451,8 tấn và Pháp có 2.437,0 tấn.
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Quốc gia nào sở hữu kho vàng lớn nhất?
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