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Quốc gia nào sở hữu kho vàng lớn nhất?

(VTC News) -

Mỹ dẫn đầu thế giới khi sở hữu kho vàng khổng lồ 8.133,5 tấn, ngay phía sau là Đức với 3.350,3 tấn, Italy nắm 2.451,8 tấn và Pháp có 2.437,0 tấn.

VTC News
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