Quân nhân Nga choáng ngợp ẩm thực và phong cảnh Việt Nam

Sau chuyến tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Maks Galkin - quân nhân Nga gây chú ý trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội - đăng tải tâm thư gửi lời cảm ơn tới đất nước và người dân Việt Nam.

"Tôi muốn chân thành cảm ơn vì sự hiếu khách tuyệt vời và những lời bình luận ấm áp mà các bạn đã dành cho tôi. Tôi thực sự rất vui khi được trải qua những ngày đáng nhớ ở đất nước tuyệt vời của bạn", Galkin viết.

Chia sẻ của Maks Galkin trên mạng xã hội sau chuyến du lịch Hạ Long ngày 4/9. (Ảnh: @_max_galkin) Nam quân nhân nói bị choáng ngợp bởi văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan ngoạn mục của Việt Nam. Hơn hết, điều chạm tới trái tim anh nhất là sự tử tế, cởi mở của người dân, khiến chuyến đi trở nên đặc biệt. Ngày 4/9, Galkin và đồng đội có chuyến tham quan vịnh Hạ Long. Đoàn đến Hạ Long lúc 10h và rời đi vào 14h cùng ngày. Họ đi du thuyền, tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến 2 (Cảng tàu Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Hang Luồn - Đảo Ti Tốp - Cảng tàu), trong đó đoàn dừng tắm biển và tham quan đảo Ti Tốp. Trước đó, Galkin cũng chia sẻ những bức ký họa do người dân tặng sau sự kiện A80, kèm lời nhắn: "Chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tấm lòng rộng mở và tình bạn nảy nở không cần lời nói. Những khoảnh khắc này sẽ còn đọng lại trong chúng tôi rất lâu". Tên tuổi Galkin được nhiều người hâm mộ Việt biết tới từ ngày 21/8, khi đoạn video anh bất ngờ nháy mắt trong lúc luyện tập đội hình lan truyền mạnh mẽ, đạt gần 9 triệu lượt xem.

Không chỉ Galkin, ngày 3/9 - một ngày sau lễ diễu binh, diễu hành, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov (32 tuổi) cũng chia sẻ dài trên trang cá nhân: "Việt Nam thân mến! Tôi hạnh phúc khi được đến thăm các bạn. Người dân tuyệt vời của các bạn đã chào đón chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Nếu có thể, tôi muốn ôm từng người trong số các bạn và chụp một bức ảnh kỷ niệm".

Mikhailov khẳng định đoàn quân nhân Nga mang về nước không chỉ là quà lưu niệm, những bức ảnh, mà còn cả "một phần tâm hồn và hơi ấm của người dân Việt Nam".

Maks Galkin (bên trái) cùng đồng đội thưởng ngoạn vịnh Hạ Long, chiều 4/9. (Ảnh: @_max_galkin)

Đoàn quân nhân Nga gồm 33 tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky - đơn vị danh dự chuyên phục vụ nghi lễ quốc gia - đến Việt Nam ngày 20/8 theo lời mời của Bộ Quốc phòng.

Trong lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, họ gây ấn tượng với dáng vẻ cao ráo, phong thái điềm tĩnh cùng những cái vẫy tay chào thân thiện gửi tới người dân Việt Nam.