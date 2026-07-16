Quân đội Mỹ tấn công tàu cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa cảng Iran

(VTC News) -

Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin tàu chở dầu M/T Belma mang cờ Curacao bị máy bay "vô hiệu hóa sau đòn tấn công bằng tên lửa Hellfire vào ống khói của tàu". Hiện tại, con tàu không còn trên đường đến Iran.

“Lực lượng của CENTCOM phát hiện tàu thương mại M/T Belma mang cờ Curacao đang di chuyển qua vùng biển quốc tế hướng tới đảo Kharg. Con tàu phớt lờ nhiều cảnh báo khi cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Một máy bay của Mỹ tiến hành vô hiệu hóa con tàu sau khi bắn tên lửa Hellfire vào ống khói của tàu. Con tàu hiện không còn di chuyển đến Iran nữa”, thông báo của CENTCOM đăng trên X.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên Mỹ dùng vũ lực chặn một tàu kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng của Iran vào lúc 20h00 ngày 14/7. CENTCOM cũng cho biết họ tiến hành "chuyển hướng 2 tàu thương mại tuân thủ lệnh" trong 24 giờ đầu tiên thực thi lệnh phong tỏa.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ trước đó phong tỏa cảng của Iran từ ngày 13/4 đến ngày 18/6, trong thời gian đó họ vô hiệu hóa 9 tàu và chuyển hướng hơn 140 tàu khác.

Theo dữ liệu của MarineTraffic, có ít nhất 13 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Trong đó có 8 tàu ​​tiến vào Vịnh Ba Tư, 6 tàu chở hàng và 2 tàu chở dầu, trong khi 5 tàu ​​khác rời đi, gồm 3 tàu chở dầu và 2 tàu chở hàng.

Con số này phù hợp với mức độ vận chuyển hàng hóa giảm mạnh được ghi nhận trong những ngày gần đây, sau khi cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước xung đột, trung bình mỗi ngày có khoảng 110 tàu thuyền đi qua eo biển này.

Vấn nạn giả mạo GPS vẫn là mối lo ngại trong khu vực - một loại nhiễu sóng định vị khiến vị trí phát tín hiệu của tàu thuyền hiển thị sai lệch. Tình trạng gián đoạn này kéo dài nhiều tháng, đôi khi làm sai lệch tọa độ được báo cáo của tàu thuyền hàng chục dặm khiến việc giám sát giao thông qua tuyến đường thủy trở nên khó khăn hơn.