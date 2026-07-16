Iran tung video phóng UAV tấn công căn cứ Mỹ: Vùng Vịnh rực lửa

(VTC News) -

Truyền thông Iran phát sóng video ghi lại cảnh phóng máy bay không người lái.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB vừa công bố đoạn phim ghi lại cảnh máy bay không người lái phóng mục tiêu vào căn cứ không quân Azraq ở Jordan. Video chỉ dài 11 giây nhưng cho thấy một UAV được phóng ra từ bệ phóng đặt tại khu đất rộng lớn và khi UAV phóng lên trời, cả vùng này đều rực sáng như ban ngày.

Quân đội Iran xác nhận họ nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự của Mỹ. Theo hãng tin Fars News Agency, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công nhà chứa máy bay chiến đấu của Mỹ và "phá hủy" một số máy bay không người lái MQ-9 tại căn cứ không quân này.

Cùng với đó, quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đánh chặn và bắn hạ 3 tên lửa phóng từ Iran. Theo thông báo, không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra.

Hôm 14/7, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi loạt trận tấn công liên tiếp của Iran vào Jordan là "không thể chấp nhận được".

Ngay từ khi cuộc giao tranh tái diễn, Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh để trả đũa cuộc không kích của Mỹ và việc tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với cảng của Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Iran để đạt được thỏa thuận với Mỹ khi tuyên bố Tehran sẽ "không còn ai" nếu không đạt được thỏa thuận. “Tốt hơn hết là họ nên thỏa thuận đi. Nếu không, họ sẽ chẳng còn ai ở lại cả", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Tổng thống Trump cũng lưu ý Mỹ đang "rất cẩn thận với dân thường". Đồng thời ông nhắc lại: "Nhưng tôi đã nói, các ông tốt hơn hết nên thỏa thuận. Các ông sẽ chẳng còn gì cả".

Theo ông Trump, thông điệp đã được truyền đạt tới Iran trong cuộc liên lạc mới nhất giữa đại diện của ông và Tehran, mà theo ông là diễn ra "khoảng một giờ trước". Khi được hỏi liệu ông có nghĩ Iran sẽ đạt thỏa thuận như vậy hay không, ông Trump nói với phóng viên: "Họ nên làm thế. Tôi không biết liệu họ có làm hay không".