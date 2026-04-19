Profile 'cực xịn' của nữ MC VTV: Đỗ 4 trường đại học, có chị gái là phó giáo sư

(VTC News) -

MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và nhiều sự kiện lớn. Cô ghi dấu với khả năng nói lưu loát 7 ngoại ngữ, phong cách dẫn tự nhiên, truyền cảm. Khánh Vy cũng được xem là biểu tượng của thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao của VTV.

Từng đỗ 4 trường đại học, lưu loát 7 thứ tiếng

Khánh Vy từng là học sinh của THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và được biết đến là ''hot girl nói 7 thứ tiếng''.

Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia và đủ điều kiện trúng tuyển 4 trường đại học top đầu: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học FPT. Cuối cùng, cô chọn Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại Giỏi năm 2020.

MC Khánh Vy là gương mặt trẻ nhất dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Khánh Vy cũng ghi dấu ấn ở nhiều hoạt động ngoại khóa quốc tế. Cô từng là đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, đồng thời là một trong bốn đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington (Mỹ).

Ít ai biết, Khánh Vy bắt đầu kiếm tiền từ năm học lớp 3, với vai trò MC thiếu nhi, nhận cát-sê chỉ 50.000 đồng mỗi số. Cô từng kể rằng mình luôn ý thức phải tự lập và nỗ lực từ sớm. Sau thời gian tạm dừng công việc để tập trung học, Vy trở lại nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp khi bước vào đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Khánh Vy theo đuổi đam mê MC và sáng tạo nội dung số. Cô dẫn dắt nhiều chương trình về ngoại ngữ như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us… Tháng 9/2021, Vy trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia, ghi dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp truyền hình.

Năm 2023, Khánh Vy tiếp tục chứng minh năng lực khi giành học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Anh. Song song đó, cô là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật, sở hữu hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok.

Khánh Vy là một trong những MC có học vấn ấn tượng.

Cô thường chia sẻ về học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hầu hết là những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ. Những nền tảng này cũng đem lại khoản thu nhập không nhỏ cho nữ MC xinh đẹp.

Nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá, hợp tác thương hiệu.

Chính sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh trong cách quản lý hình ảnh, tài chính đã giúp Khánh Vy tích lũy khối tài sản đáng kể ở tuổi còn rất trẻ.

Ở tuổi 27, Khánh Vy đang sở hữu chiếc xe thuộc thương hiệu cao cấp có giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài xe cộ, Khánh Vy còn sở hữu ít nhất hai bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM. Một căn hộ rộng khoảng 100m2 với ba phòng ngủ được cô trang trí theo phong cách hiện đại, là nơi sinh sống chính tại Hà Nội. Căn còn lại được mua vào đầu năm 2023 tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc.

Khánh Vy sở hữu nhiều tài sản ở tuổi 27.

Dù được nhắc đến như một MC trẻ có cuộc sống “đáng mơ ước”, Khánh Vy cho rằng điều quan trọng nhất không nằm ở vật chất mà là hành trình làm nghề nghiêm túc và khả năng lan tỏa giá trị tích cực.

“Tôi không có tài sản 'khủng' đâu, chỉ là đủ ăn, đủ mặc và đủ dùng. Mình có nơi để trở về và có khả năng mua những thứ mình thích cũng như dành tặng cho những người mình yêu thương", nữ MC chia sẻ.

Gia đình có học vấn đáng nể của Khánh Vy

Không chỉ nổi bật với sự nghiệp riêng, Khánh Vy còn khiến nhiều người chú ý khi sinh ra trong một gia đình có nền tảng học vấn ấn tượng.

Chị cả của cô, Trần Cẩm Tú (sinh năm 1985), là Phó giáo sư, Tiến sĩ, hiện giữ vai trò Trưởng bộ môn Lý luận Giáo dục, giảng viên chính Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bởi học hàm cao, cô còn có thành tích học tập xuất sắc khi hoàn thành các bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ đều với kết quả nổi bật. Với phong cách giảng dạy gần gũi, chị gái Khánh Vy được nhiều thế hệ sinh viên yêu mến.

MC Khánh Vy và chị gái Cẩm Tú.

Chia sẻ về chị gái Cẩm Tú, Khánh Vy từng nói: "Chị từng bảo vệ cả 3 bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Điều này truyền cảm hứng đến mình rất nhiều vì chị đều đạt thủ khoa 3 lần bảo vệ luận án.

Ngoài ra, có điều đặc biệt trong lúc đi dạy, chị rất hay hỏi tôi rằng: 'Không biết các bạn sinh viên hay thích cái gì nhỉ?'. Chị rất hay tặng quà cho sinh viên để lấy đó làm sự khích lệ, động viên các bạn học hành chăm chỉ hơn. Nên đó là một điều mình rất thích ở chị mình".

Khánh Vy cũng chia sẻ, chị Cẩm Tú là người đã giới thiệu cho cô thuật ngữ "Học tập suốt đời" và luôn nhắc nhở cô phải duy trì niềm đam mê trong công việc, bởi chỉ có như vậy mọi thứ mới có thể thành công.

Người chị thứ hai, Trần Hà Phương (sinh năm 1987), từng là học sinh chuyên Lý, giành học bổng du học tại Trung Quốc và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

MC Khánh Vy xuất thân trong gia đình học vấn đáng nể.

Lớn lên trong môi trường đề cao tri thức, Khánh Vy xem gia đình như nguồn động lực quan trọng. Chính nền tảng này đã góp phần giúp cô không chỉ thành công trong công việc mà còn giữ được hình ảnh một MC trẻ có học vấn và lối sống tích cực.