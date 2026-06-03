Phú Quốc dẫn đầu làn sóng du lịch biển đảo hè 2026

(VTC News) -

Theo phân tích thị trường của nền tảng Traveloka, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 tập trung chủ yếu vào những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn (staycation) và các hành trình gắn với sự kiện, lễ hội, mang lại giá trị trải nghiệm nổi bật.

Trong đó, Phú Quốc dẫn đầu làn sóng du lịch biển đảo với mức tăng trưởng cao nhất cả nước khi lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè tăng 56%. Theo sau là Côn Đảo với mức tăng 42%, cho thấy các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt trong mùa nắng nóng.

(Ảnh minh họa)

Khẳng định vị thế là điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam, Đà Nẵng vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa. Sức hút của thành phố tiếp tục được củng cố khi được xếp thứ hai trong danh sách “Những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á” của Lonely Planet, trong khi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) được Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và xu hướng du lịch ngắn ngày tiếp tục được ưa chuộng, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị. Vũng Tàu nổi lên như một điểm nóng về lưu trú nhờ Xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Nha Trang, Quy Nhơn, và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định trên nền tảng khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng 8….

Dữ liệu từ nền tảng cũng cho thấy du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để đặt dịch vụ trong mùa cao điểm du lịch. Đáp ứng xu hướng đó, nhiều chương trình đã được các doanh nghiệp triển khai, trong đó có “Mega Sale 6.6 - Summer Deals Up to 666K” với các ưu đãi vé máy bay chỉ từ 666.000 đồng, ưu đãi lên đến 50% cho khách sạn, chương trình Mua 1 Tặng 1 đối với các sản phẩm hoạt động du lịch, Coupon cộng dồn Peak Day (4-6/6)...