Phụ huynh phản đối chuyển điểm trường, gần trăm trẻ mầm non phải nghỉ học

(VTC News) -

Năm học 2025-2026, điểm trường mầm non thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh đóng cửa, chuyển về điểm chính tại thôn Lãn Tranh.

Tuy nhiên ba ngày nay, nhiều phụ huynh vẫn tập trung tại đây để phản đối việc nhà trường chuyển từ điểm trường lẻ này về học tại điểm trường chính cách xa khoảng 2,5 km. Vì thế gần trăm học sinh chưa thể đến lớp học.

Ngày 9/9, gần trăm trẻ mầm non ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa, Bắc Ninh vẫn chưa đến lớp do phụ huynh phản đối việc chuyển lên điểm trường chính.

Theo chia sẻ của một số phụ huynh, họ cho con nghỉ học để đề đạt nguyện vọng giữ lại điểm trường thôn Hậu vì ở đây gần và thuận tiện cho việc đưa đón. Việc chuyển đến điểm trường mới sẽ khiến họ mất thời gian đưa đón con khi phải đi xa hơn từ 2 - 2,5km và giao thông đi lại không an toàn.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh có bố mẹ đi làm xa hoặc làm trong công ty nên việc đưa đón do ông bà phụ giúp, việc đi lại sẽ rất vất vả, bất tiện.

Anh Lương Đức Sáng nói: “Việc đưa đón các con đi học chủ yếu chúng tôi nhờ ông bà hỗ trợ, vì thế việc đi đường xa hơn khoảng 2 - 2,5km rất nguy hiểm, chúng tôi muốn giữ lại trường cũ để ông bà thuận tiện đưa đón".

Ba ngày liên tiếp, hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học và tập trung ở cổng trường để phản đối chuyển địa điểm.

Bà Nguyễn Thị Làn (trú thôn Hậu) có hai cháu đang học đang học ở đây cũng chia sẻ: "Tôi già rồi không đi được xe đạp, xe máy mà phải đi bộ. Giờ phải đưa hai cháu đến điểm trường chính xa như thế rất vất vả, đặc biệt là vào những ngày mưa gió, mùa đông rét mướt".

Về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Chung, xã Phúc Hòa cho biết, toàn thôn Hậu có 91 trẻ nhưng hiện mới 13 trẻ đến học tại điểm trường mới, còn lại 78 trẻ chưa tới lớp.

“Trước khi chuyển điểm trường, chúng tôi thông báo rộng rãi đến người dân. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ quan điểm cho trẻ học tại điểm trường cũ, dù cơ sở vật chất không đảm bảo. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để các cháu được học tập trong điều kiện tốt hơn”, cô Hiền nói.

Điểm trường mầm non thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu xuống cấp.

Theo báo cáo khảo sát của nhà trường, UBND xã Phúc Hòa và đơn vị tư vấn xây dựng, dãy phòng học tại điểm trường khu Hậu được xây dựng từ năm 2008, hiện xuất hiện hàng loạt hư hỏng như: tường nứt, mái dột, trần nhựa cũ, nền nhà lún không đều. Một số khu vực từng bị sập.

Khu hiệu bộ và phòng âm nhạc ghép chung trong một dãy nhà có dấu hiệu nghiêng trục, móng yếu. Hệ thống sân chơi không đảm bảo diện tích, mặt sân bong tróc, đọng nước, gây trơn trượt. Toàn bộ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh và bếp ăn đều xuống cấp nghiêm trọng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Tại khu vực cổng trường còn tồn tại trạm biến áp lớn không có hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo mờ nhạt, tiềm ẩn rủi ro điện giật, cháy nổ - đặc biệt trong giờ cao điểm đông phụ huynh và học sinh.

Khu vui chơi mới của trẻ được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết, trường mầm non Liên Chung hiện có 16 lớp với 399 học sinh. Trước đây, 6 lớp học tại điểm trường lẻ thôn Hậu với 163 học sinh.

Năm 2024, điểm trường chính tại thôn Lãn Tranh 1 được xây dựng mới với diện tích 8.700m², đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trường có 15 phòng học kiên cố, 10 phòng chức năng đầy đủ các hạng mục phục vụ giáo dục kỹ năng toàn diện cho trẻ.

“Khu mới có đầy đủ phòng nghệ thuật, âm nhạc, tin học, thể chất, thư viện, y tế học đường. Hệ thống bếp ăn thiết kế một chiều, trang bị hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Hân thông tin.

Các phòng học, phòng chức năng của trường mới được trang bị hiện đại, đảm bảo dạy và học.

Khuôn viên nhà trường được đầu tư đồng bộ với nhiều khu vui chơi trải nghiệm như vườn cổ tích, khu cát - sỏi - nước, vườn rau, khu trò chơi dân gian, sân chơi giao thông…tạo môi trường học tập sinh động.

“Chúng tôi không thể yên tâm khi để trẻ học tại nơi đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Việc chuyển về điểm trường chính là cần thiết và cấp bách để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho trẻ", ông Hân nhấn mạnh.