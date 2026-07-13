Phó Thủ tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Tiếp tục lịch trình công tác Nhật Bản, ngày 13/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã có nhiều hoạt động quan trọng, với trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà.

Sau lễ đón chính thức trọng thể dành cho Đại tướng, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro duyệt đội danh dự. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang nói: “Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa thăm chính thức Việt Nam và lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất là sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới của hai nước. Tại cuộc hội đàm hôm nay, hai bên sẽ trao đổi ý kiến nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ gắn bó, tin cậy thực chất giữa hai Bộ Quốc phòng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cám ơn sự hợp tác hiệu quả, chân thành của Việt Nam, nêu bật vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến về “khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP).

Ông Koizumi nói: “Trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng trở nên khắc nghiệt, việc hai Bộ Quốc phòng của Nhật Bản và Việt Nam thắt chặt hợp tác yếu tố hết sức quan trọng. Có nhiều vấn đề mà chúng ta phải cùng nhau nỗ lực giải quyết vì quan hệ hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cơ hội để thảo luận trực tiếp như hôm nay. Xin chân thành cảm ơn!”.

Trước đó, trong sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm Trường tham mưu liên quân Nhật Bản. Đây là học viện quân sự cấp cao nhất thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chuyên đào tạo, huấn luyện nâng cao và nghiên cứu chiến lược cho các sĩ quan trung cấp và cao cấp của Lực lượng Phòng vệ.

Nhà trường đã dành cho Đại tướng một sự đón tiếp nồng hậu với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, do Thượng tướng Takada Tetsuya – Giám đốc nhà trường dẫn đầu, và Thứ trưởng Quốc phòng Miyazaki Masahisa. Chuyến thăm của Đại tướng được đánh giá là một mốc mới trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản.

Trường tham mưu liên quân Nhật Bản dành cho Đại tướng sự đón tiếp nồng hậu. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. (Ảnh: VOV-Tokyo)

Tiếp đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ngày 6/8/2024, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc hội đàm với ông Kihara với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Do vậy, cuộc tiếp xúc lần này được xem như “sự hội ngộ của những người bạn cũ”.