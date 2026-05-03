Phó giám đốc bệnh viện lao vào cấp cứu bé trai ngừng tim do điện giật ở bãi biển

Sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 2/5 tại khu vực bãi biển ở Nghệ An. BSCKII Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, có mặt gần đó.

"Tôi ngồi cách đó vài bàn, nghe tiếng kêu 'cấp cứu', 'cấp cứu' nên vội chạy sang. Lúc này nhiều người rất hoảng loạn, cháu bé gương mặt nhợt nhạt", bác sĩ Thủy chia sẻ với VietNamNet sáng 3/5.

Lập tức vị bác sĩ trấn an, yêu cầu mọi người giãn không gian, nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục cứu cháu bé. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2-3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, tim đập trở lại, đáp ứng nghe - gọi.

Bác sĩ Thủy khuyên gia đình cho cháu nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau khi đưa con về khách sạn nghỉ dưỡng, gia đình quay lại cảm ơn vị bác sĩ không quen biết và thông báo sức khỏe bé đã ổn định.

"Tôi chưa từng gặp tình huống này ngoài cơ sở y tế. Đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường, trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người", bác sĩ Thủy nói.

Bác sĩ Thủy cũng cho biết tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) hằng năm đều tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng sơ cứu, đặc biệt là sơ cứu tai nạn ngoài cộng đồng (đặc biệt là cấp cứu ngừng tim, sốc phản vệ...) cho tất cả nhân viên y tế.

Theo bác sĩ, khi tới khu vực đông người, cha mẹ cần giám sát trẻ nhỏ sát sao, các cơ sở du lịch cũng tăng cường đảm bảo an toàn, đặc biệt về hệ thống điện.