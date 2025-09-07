Đóng

Phiên livestream hoa hậu Thuỳ Tiên thu về 400 triệu đồng

(VTC News) -

Phiên livestream hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vài giờ đã mang về hơn 400 triệu đồng doanh thu.

DUNG NHIÊN
