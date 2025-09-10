Phát động Cuộc thi sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 chủ đề 'Vùng trời quê hương'

(VTC News) -

Công nghệ không người lái từng bước thay thế con người để thực hiện các công việc nguy hiểm, trong môi trường độc hại, khắc nghiệt, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất, nhất là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tầm thấp.

PGS.TS Hán Trọng Thanh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội), cho biết, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đầu tư quy mô lớn vào phát triển nền kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) – một khái niệm mới nổi dựa trên ứng dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ thông minh trong môi trường không gian.

Những công nghệ này đang dần trở thành trụ cột trong nhiều ngành công nghiệp, từ giao hàng tự động, giám sát nông nghiệp, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển y tế khẩn cấp cho đến tự động hóa sản xuất và kiểm soát môi trường.

Máy bay không người lái góp phần phát triển kinh tế. (Ảnh minh hoạ)

UAV không chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ cao mà còn đang mở ra những tiềm năng gần như không giới hạn trong việc thay thế con người thực hiện các công việc nguy hiểm, trong môi trường độc hại hoặc khắc nghiệt, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều quốc gia đã xác định lĩnh vực này là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Trong bối cảnh này, Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước - trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) phát động Cuộc thi Sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”.

"Các hệ thống UAV ngày nay đã trở thành một trong những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhất. UAV có thể đóng góp cho nông nghiệp thông minh, giám sát môi trường, quản lý tài nguyên, giao hàng tự động, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng - an ninh và đặc biệt là các giải pháp công nghệ xanh vì sự phát triển bền vững", PGS.TS Hán Trọng Thanh cho biết.

Chương trình có mục tiêu:

Tổ chức một sân chơi học thuật, sáng tạo và mang tính thực tiễn cao cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và trung học phổ thông trên cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ UAV và điều khiển tự động;

Tạo cơ hội để sinh viên được trực tiếp vận dụng kiến thức đã học vào thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành một hệ thống UAV có khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong môi trường thi đấu đối kháng, từ đó giúp nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy hệ thống và khả năng xử lý tình huống thực tế;

Góp phần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực UAV, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không – điện tử và trí tuệ nhân tạo ứng dụng;

Tăng cường kết nối giữa các sinh viên có cùng niềm đam mê công nghệ, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các trường, các vùng miền, xây dựng cộng đồng sinh viên kỹ thuật sáng tạo, bản lĩnh và giàu tinh thần trách nhiệm với cộng đồng;

Góp phần định hướng, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ UAV, phục vụ cho các mục tiêu chiến lược về công nghệ xanh và chuyển đổi số quốc gia;

Khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các vấn đề thực tiễn, thông qua việc thiết kế và thi đấu với UAV trong các tình huống giả lập;

Góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của UAV trong phát triển kinh tế xanh, đô thị thông minh và bảo vệ môi trường;

Tạo môi trường thúc đẩy sinh viên hình thành tư duy chiến thuật, phát triển năng lực tư duy hệ thống và phối hợp nhóm hiệu quả trong các dự án kỹ thuật;

Khuyến khích các mô hình thiết kế UAV an toàn, thông minh, có khả năng thích ứng và mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực công – nông nghiệp, hậu cần – logistics, giám sát môi trường và ứng cứu khẩn cấp;

Góp phần tạo dựng hình ảnh sinh viên kỹ thuật Việt Nam sáng tạo, năng động, hội nhập quốc tế và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Về giải thưởng cuộc thị, ban tổ chức cho biết, giải Nhất: 200.000.000 đồng; Giải Nhì: 100.000.000 đồng; Giải Ba: 80.000.000 đồng; Giải Khuyến khích (05 giải): 30.000.000 đồng/giải

Cuộc thi không chỉ hướng tới tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả trong thực tiễn mà còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam” mà còn là nơi giao lưu, học hỏi về khoa học, công nghệ và kết nối đầu tư, hướng tới xây dựng hệ sinh thái UAV bền vững tại Việt Nam.