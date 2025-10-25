Phản ứng của bà xã kém 16 tuổi khi Quách Ngọc Tuyên chi tiền tỷ làm phim

(VTC News) -

Trăng điên là dự án phim mới nhất do Quách Ngọc Tuyên sản xuất. Nam diễn viên đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho dự án lần này. Phim do Ngọc Tưởng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như NSND Việt Anh, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi…

Đáng chú ý, Thảo Hân - bà xã kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên cũng góp mặt diễn xuất trong phim với vai y tá.

Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém 16 tuổi.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ khi biết chồng đầu tư số tiền lớn làm phim, bà xã cũng khá lo lắng. Tuy nhiên anh hạnh phúc khi trong suốt hành trình làm phim đầy chông gai vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của vợ.

“Tôi làm nghề, bà xã ủng hộ 100%. Bà xã tin tưởng vào những quyết định của tôi. Khi sản xuất phim Vi Cá, chi phí dự kiến 1 tỷ, trong người chỉ có 50 triệu mà tôi vẫn dám làm. Bù lại, tôi đảm bảo được một điều, sữa tã của con không thiếu. Tôi có một khoản tiền dành riêng cho gia đình và không bao giờ đụng vào số tiền đó. Thiếu hụt, tôi sẽ xoay sở từ anh em bạn bè", anh tiết lộ.

Nam diễn viên biết ơn vợ vì những ngày mình miệt mài trên phim trường, cô chăm con nhỏ, một tay quán xuyến nhà cửa. Dù vất vả, bạn đời không một câu than thở, để anh yên tâm làm việc.

Dù chênh lệch nhau 16 tuổi nhưng cả hai luôn dung hòa với nhau trong đời sống. Hai vợ chồng có quy tắc nếu có khúc mắc hay khó chịu sẽ giải quyết trực tiếp, tránh không để bụng hay giận hờn.

Nhờ xây dựng hôn nhân trên tinh thần tôn trọng, cặp đôi đến nay chưa xảy ra vấn đề gì to tát và vẫn vui vẻ mỗi ngày.

Tổ ấm viên mãn của Quách Ngọc Tuyên.

Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân, kém anh 16 tuổi, công khai mối quan hệ năm 2019. Cả hai đã có 2 con, "đủ nếp đủ tẻ" và hiện sống cùng mẹ vợ. Dù chưa làm đám cưới, Quách Ngọc Tuyên cho biết cả hai thống nhất sẽ xây nhà cho cha mẹ ở quê trước, sau đó mới tính chuyện cưới hỏi.

Hiện tại, Thảo Hân kiêm luôn vai trò quản lý cho Quách Ngọc Tuyên, hỗ trợ anh trong công việc và đại diện làm việc với các nhãn hàng, đối tác.

Quách Ngọc Tuyên đầu tư tâm huyết cho dự án mới.

Nói thêm về Trăng điên, Quách Ngọc Tuyên gọi đây là dự án nhiều thử thách nhất trong sự nghiệp. Nam diễn viên sinh năm 1984 cho biết, phim quay đúng thời điểm mưa bão.

“Đây là dự án thách thức tôi nhất từ trước đến nay. Có những lúc tôi không biết có thể vượt qua được không. Thậm chí tôi đã nghĩ tới phương án, gửi anh em ê-kíp một ít tiền rồi để mọi người về, hết bão thì quay tiếp. Vì mưa bão mà không quay được, phát sinh 1 ngày quay, tốn ít nhất là 150 triệu trở lên. Thêm 1,2 ngày nữa là tôi phá sản”, anh kể.

Không chỉ bị thử thách từ khâu tiền kỳ, quá trình quay phim mà đến hậu kỳ, anh vẫn gặp sự cố, buộc phải dời lịch chiếu 1 tuần.

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh may mắn được anh em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, được trời thương, tổ thương nên cuối cùng dự án mà anh đặt nhiều tâm huyết cũng được “thành hình” và ra mắt khán giả như dự định.