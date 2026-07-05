Nữ y tá chia sẻ trải nghiệm cận tử lúc tim ngừng đập

(VTC News) -

Julia Evans (55 tuổi) là y tá tại Canada. Vào năm 2018, trong ca trực của mình, bà vô tình ôm hộ một bó hoa ly cho bệnh nhân. Bà dị ứng với loài hoa này và các triệu chứng ập đến rất nhanh.

Julia nhớ lại, bà cảm thấy cổ họng ngứa râm ran rồi ngày càng thắt chặt lại. Cơ thể lập tức rơi vào trạng thái sốc phản vệ sau khi hít thêm phấn hoa. Các đồng nghiệp nhanh chóng lao đến cấp cứu.

Nữ y tá chia sẻ: "Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là mình đang chết đuối trong không khí. Một bác sỹ đã nhìn thấy tình trạng của tôi. Ông ấy thấy sắc mặt và sự tuyệt vọng qua ánh mắt tôi".

Vị bác sỹ này tiêm cho Julia một mũi epinephrine, thành phần chính trong các bút tiêm cấp cứu EpiPen rồi sau đó bàng hoàng nhận ra ông đã tiêm nhầm liều thuốc. Theo Julia, lượng epinephrine đó mạnh gấp 10 lần liều mà bác sỹ định tiêm, khiến tim bà đập quá tải.

Nữ y tá từng chết đi sống lại vì dị ứng phấn hoa.

Bà giải thích: "Đột nhiên tôi thấy mình như Người khổng lồ xanh (The Hulk)... Đó là do lượng epinephrine đang cuộn trào khắp cơ thể. Tôi bắt đầu thở được, và tôi nhớ mình đã gạt phăng mọi thứ xung quanh ra".

Rồi nữ y tá nhận ra mình đang rơi vào tình trạng ngừng tim. Các bác sỹ liền xé toạc áo của cô ra và dán các miếng điện cực máy khử rung tim ngay lập tức.

Trong khi trải qua tất cả những cảm giác thể xác này, Julia cũng phải đối mặt với những tượng kỳ lạ. Bà khẳng định mình bắt đầu cảm nhận được chuyện xảy ra với những người thân thiết đã qua đời.

Julia nói: "Tôi bắt đầu cảm nhận được cái chết của người bạn thân nhất do tự sát bằng súng, cảm giác như thể phía sau đầu bị thổi bay. Tôi cảm nhận được những gì cô ấy đã trải qua và rồi tôi buông bỏ điều đó. Đó cũng chính là ngày mà mẹ kế của tôi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi ở Mexico nhiều năm trước.

Bà bị đuối nước và lên cơn đau tim dữ dội. Thế là tôi được cảm nhận nỗi đau của bà. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được nơi mẹ ruột qua đời năm 1983 vì phình mạch não. Lúc đó tôi nhận ra mình cảm thấy hết nỗi đau của họ".

Julia rơi vào tình trạng gọi là nhịp nhanh thất vô mạch (pulseless VTAC). Chính tại thời điểm mất mạch hoàn toàn này, nữ y tá khẳng định bà đã rơi vào trạng thái cận tử, "xuất hiện" ở một nơi hoàn toàn khác.

Nữ y tá cho biết bà đã ở trong một thế giới kỳ lạ, nơi các giác quan bị phân rã thành từng điểm ảnh. Bà khẳng định sau đó đã nghe thấy tiếng mẹ ruột nói chuyện với mình: "Như thể mẹ đang đứng ngay cạnh tôi".

Sau đó, Julia thấy mình "hồn lìa khỏi xác và bay lơ lửng phía trên cơ thể mình khoảng 60cm". Bà nói thêm: "Tôi có thể cảm thấy mọi người đang cấp cứu cho mình và trong tâm trí tôi đã gào thét là sẽ quay lại nếu có thể".

Sau đó, khoảng 15 phút, Julia dần tỉnh lại nhờ sự nỗ lực của các đồng nghiệp.

Chiêm nghiệm về trải nghiệm cận tử, Julia bộc bạch: "Cách duy nhất để tôi mô tả trải nghiệm của mình là có quá nhiều tình yêu thương. Tôi nghĩ món quà lớn nhất trong cuộc đời là sự yêu thương bản thân và người xung quanh. Trải nghiệm cận tử giúp tôi thấy được những người đã khuất và càng thêm yêu cuộc sống".