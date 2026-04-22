'Nữ quái' chi 300 triệu đồng thuê 2 sát thủ giết đối thủ

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú, liên quan vụ thuê sát thủ giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (cũ) vào năm 2020.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan việc làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (SN 1974; trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) thuê 2 sát thủ từ Hải Phòng sát hại anh M. (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ).

Khoảng 18h ngày 11/1/2020, tại trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ), anh M. đi chơi thể thao về, bất ngờ bị hai người đi xe máy rút súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Trần Thị Xuân Hương tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 15/1/2020, các lực lượng bắt giữ 2 người là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại quận Hồng Bàng (cũ), TP Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân (cũ), TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, hai kẻ này khai nhận được Trần Thị Xuân Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M. Tuy nhiên Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương về tội Giết người.

Sau khi xảy ra vụ án, Hương đã lẩn trốn tại nhiều địa bàn, tỉnh thành phố trên cả nước. Thậm chí, Hương từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện thông tin về Hương. Các cán bộ điều tra đã nỗ lực, tuyên truyền vận động kẻ này ra đầu thú.

Tối 21/4, Hương đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội để đầu thú hành vi phạm tội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.