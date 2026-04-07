Nỗi sợ xấu xí của trai gen Z và cơn cuồng sửa nhan sắc để đẹp như trên mạng

Các chàng trai gen Z trên toàn cầu đang bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo của làn da, xương hàm và cơ bắp khi chạy theo xu hướng mới mang tên "looksmaxxing" (tối đa hóa ngoại hình). Những thanh niên này liên tục trao đổi mẹo làm đẹp, săm soi mình trước gương và thậm chí tìm đến những phương pháp cực đoan, độc hại để cải thiện diện mạo.

Sự trỗi dậy của xu hướng này có thể khiến truyền thông và cộng đồng mạng ngỡ ngàng, nhưng thực tế nó đây không hẳn là điều bất ngờ. Nam giới trẻ tuổi đơn giản là đang nối gót phái nữ – những người từ lâu đã bị tiêm nhiễm rằng họ chưa đủ đẹp và phải làm mọi cách để trở nên mỹ miều hơn.

Suốt mấy thập kỷ qua, phụ nữ luôn là đối tượng của những thông điệp dồn dập rằng "ngoại hình là tất cả", bắt đầu từ tạp chí, các ngôi sao điện ảnh đến video âm nhạc. Sự xuất hiện của Internet khiến ảnh hưởng này càng được nhân lên gấp trăm lần.

Theo lẽ thường, phụ nữ trẻ thường dễ tự ti về ngoại hình hơn nam giới. Thế nhưng thế giới trực tuyến đầy rẫy hình ảnh nam tính rõ ràng có khả năng tiêm nhiễm sự mặc cảm vào bất kỳ ai. Theo dữ liệu nội bộ của Meta và Instagram, cứ 3 cô gái thì có một người mặc cảm về cơ thể. Giờ đây, các chàng trai gen Z cũng hình thành tâm lý bất an tương tự.

Do hưởng của mạng xã hội, các chàng trai ngày càng làm đẹp nhiều hơn.

Nam giới trẻ tuổi cũng đang chịu tác động tiêu cực từ những hình ảnh khuôn mặt và cơ thể đã qua chỉnh sửa, lý tưởng hóa trên mạng xã hội. Nếu các cô gái "học" từ các beauty blogger rằng ngoại hình là trên hết thì các chàng trai cũng được "dạy" điều tương tự bởi các influencer thể hình và cộng đồng "manosphere" (không gian dành cho nam giới).

Ngày càng có nhiều nam thiếu niên massage mặt, dưỡng da chống lão hóa, bơm steroid và testosterone, hay thậm chí lấy búa "đập mặt" với hy vọng làm xương hàm góc cạnh hơn. Các "looksmaxxers" cũng có sức ảnh hưởng đáng sợ trên mạng xã hội.

Trong khi các cô gái có xu hướng thu mình lại khi cảm thấy tự ti, các chàng trai lại cạnh tranh với nhau bằng những phương pháp cải thiện ngoại hình cực đoan đến mức nực cười. Ở mức độ nhẹ, họ đầu tư vào keo xịt tóc, sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và thực phẩm hữu cơ. Ở mức độ nặng, họ uống lượng lớn beta carotene để nhuộm da thành màu cam, tiêm steroid, uống thuốc mọc tóc khi chưa hề có dấu hiệu hói, tiêm botox và can thiệp thẩm mỹ thô bạo.

Thay vì bị coi là lố bịch, các looksmaxxer lại đang tích lũy được vị thế văn hóa đáng kể trong thời đại Internet. Clavicular, một influencer 20 tuổi, người được cho là sử dụng ma túy đá để giữ dáng gầy, chính là "thủ lĩnh" của phong trào này trên mạng. Anh sở hữu nửa triệu người theo dõi trên Instagram, được các hãng truyền thông lớn viết bài, và thậm chí còn sải bước tại Tuần lễ Thời trang New York.

Hoàn thiện bản thân là điều tốt cho đến khi nó biến thành sự tự hủy hoại. Vô số phụ nữ trẻ mang sẹo trên cổ tay hay các ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng là minh chứng đau đớn cho điều này. Nếu looksmaxxing tiếp tục biến tướng, các chàng trai trẻ sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng nội tiết tố, rối loạn mặc cảm ngoại hình và sự tự tin bị bào mòn.

Sự thật là, mạng xã hội đang kéo mức độ tự tin của tất cả mọi người – bất kể giới tính hay độ tuổi – xuống ngang hàng với một cô gái tuổi teen đầy bất an. Nhiều người đăng bức ảnh lên mạng và nỗi sợ nhất là bị soi mói ngoại hình.