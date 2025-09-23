Gen Z có tần suất quan hệ tình dục thấp hơn cả các cụ 61 - 79 tuổi

(VTC News) -

Theo thống kê từ Lovehoney, những người trẻ Anh ở độ tuổi 18–26 cho biết họ chỉ quan hệ tình dục trung bình 36 lần mỗi năm, tức 10 ngày một lần. Kết quả này khiến gen Z rơi xuống vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng, khi so với các thế hệ trước.

Điều đáng ngạc nhiên là nhóm tuổi già - từ 61 đến 79 tuổi, vẫn duy trì “phong độ” với 47 lần quan hệ tình dục một năm. Con số này ở thế hệ X (44–60 tuổi) là 62 lần/năm, tức hơn một lần mỗi tuần. Nhưng tất cả vẫn phải “nhường ngôi vương” cho thế hệ Millennials (27–43 tuổi), nhóm được coi là năng động nhất, với tần suất 73 lần/năm, tương đương 5 ngày một lần, cao gấp đôi so với gen Z.

Vì sao Gen Z “thờ ơ” với tình dục?

Các chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân chính khiến ham muốn của thế hệ Z suy giảm là nhiều người trẻ vẫn sống cùng bố mẹ. Khi không có không gian riêng tư, việc duy trì đời sống tình dục tất nhiên trở nên khó khăn.

Số liệu chỉ mới công bố tháng trước cho thấy 1/3 số ứng viên 18 tuổi tại Anh đăng ký cho năm học 2024–2025 có kế hoạch tiếp tục sống cùng gia đình, con số này cao gấp đôi so với cách đây 20 năm.

Một người phát ngôn của Lovehoney thẳng thắn nhận định, gen Z đang đối diện với “cuộc khủng hoảng tình dục”, đồng thời nhấn mạnh: “Nhiều bạn trẻ cảm thấy xấu hổ khi quan hệ trong khi bố mẹ vẫn ở nhà”.

Nghiên cứu cho thấy gen Z quan hệ tình dục ít hơn thế hệ trước. (Ảnh: Inside Hook)

Will, 22 tuổi, cũng chia sẻ với The Sun: “Thế hệ của tôi bị kìm hãm vì không thể thuê hoặc mua nhà. Bố mẹ tôi ra ở riêng từ khi 18–19 tuổi, ông bà tôi cũng thế, họ có không gian riêng để thoải mái. Còn chúng tôi thì không, thật sự khá bất công”.

Nghiên cứu này được công bố ngay trước “tuần lễ chào đón tân sinh viên” tại nhiều trường đại học ở Anh, truyền thống trước đây thường gắn liền với những đêm tiệc tùng cuồng nhiệt, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ và những cơn say “khó quên”.

Tuy nhiên hiện tại, nhiều sinh viên mới chọn một lối sống tỉnh táo hơn. Thay vì vodka rẻ tiền hay bia có ga, các trường tổ chức các hoạt động nhẹ nhàng, lành mạnh hơn như đêm spa hay lớp thủ công macrame. Điều này phần nào phản ánh sự dịch chuyển trong quan niệm sống của thế hệ trẻ, ưu tiên sức khỏe và sự cân bằng thay vì chỉ mải mê tiệc tùng.

Từ kết quả khảo sát có thể thấy, mặc dù gen Z được coi là thế hệ cởi mở và tự do hơn trong nhiều lĩnh vực, đời sống tình dục của họ lại ít sôi động hơn nhiều so với các thế hệ đi trước. Lý do không hẳn do thiếu hứng thú, mà chủ yếu vì hoàn cảnh sống bó buộc, đặc biệt là vấn đề nhà ở và tài chính.

Thế hệ trẻ đang phải đối diện với áp lực thực tế nhiều hơn, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự thân mật trong các mối quan hệ cá nhân.