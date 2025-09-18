Gen Z tiết lộ cách tiếp năng lượng, tỉnh táo tức thì dù thức đêm, thiếu ngủ

(VTC News) -

Để theo kịp guồng quay này, họ luôn tìm cách nạp thêm năng lượng, trong đó Number 1 trở thành lựa chọn yêu thích giúp duy trì sự tỉnh táo và tập trung, tiếp sức cho hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Xu hướng Poly-working (ôm nhiều việc cùng lúc) đang ngày càng phổ biến nơi người trẻ. Khảo sát của Deloitte cho thấy 46% Gen Z và 37% Gen Y đang làm thêm một việc khác bên cạnh công việc chính. Trung bình người Việt làm 47 - 56 tiếng mỗi tuần, tương đương 9 - 11 tiếng một ngày. Con số này có thể lên tới 12 tiếng một ngày đối với Gen Z.

Bền bỉ hơn với Number 1 khi ngày “cày” kho, đêm chạy xe công nghệ

Hơn 10h đêm, sau khi chở khách đến bến xe Miền Đông (TP.HCM), anh Trịnh Trường Giang (29 tuổi, quê An Giang) bật nắp chai nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng và tỉnh táo, sẵn sàng nhận thêm 1-2 cuốc xe trước trước khi kết thúc ngày làm việc.

Number 1 là thức uống yêu thích để tiếp năng lượng, lấy lại sự tỉnh táo và duy trì sự tập trung của các tài xế lái xe.

Ban ngày, Giang là công nhân kho của một công ty thực phẩm, tối lại tranh thủ chạy xe công nghệ để kiểm thêm. Thu nhập từ công việc chính tạm ổn, nhưng chi phí sinh hoạt gia tăng kèm khoản nợ vay mua nhà khiến anh phải xoay sở để trả nợ và chăm sóc gia đình.

“Mình chạy xe công nghệ được 1 năm nay vì công việc này linh hoạt. Hôm nào tăng ca thì chạy ít, hôm nào rảnh thì chạy nhiều, mệt quá thì nghỉ cũng được”, uống chai Number 1 để tiếp năng lượng để tỉnh táo trong lúc chờ “nổ” cuốc xe mới, anh Giang vừa nói.

Lịch của Giang kín mít: Tan ca, anh vội về tắm rửa, ăn cơm rồi phóng xe ra khu chợ đầu mối Thủ Đức để đón khách đến tận 11 giờ đêm. Đêm nào đông khách anh chạy thêm, trung bình kiếm gần 200.000 đồng mỗi tối sau khi trừ xăng xe.

“Những lúc chạy xe khuya, mắt mình cứ díp lại, người rã rời… nhưng chỉ cần dừng lại uống một chai Number 1 là lập tức tỉnh táo, lấy lại sức ngay để tiếp tục lái xe, đảm bảo an toàn khi đưa đón khách".

Với các thành phần bổ sung năng lượng, giúp tỉnh táo tức thì, Number 1 là người bạn đồng hành quen thuộc của người trẻ, cùng họ vượt qua thử thách trong công việc, cuộc sống để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Vợ anh Giang, chị Linh là công nhân may, lương khoảng 8 triệu đồng. Ban ngày đi làm, tối chị nhận thêm hàng về gia công để có đồng ra đồng vô phụ chồng lo chi phí sinh hoạt, nuôi con và tiết kiệm cho tương lai.

“Mình còn trẻ, khó khăn thử thách là cơ hội giúp mình trưởng thành”, Giang nói thêm: “Hơn một năm nay, mình gần như chưa nghỉ chạy xe ngày nào. Những khi chờ nổ cuốc xe, mình thường uống chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng, xua tan mệt mỏi và duy trì sự tỉnh táo".

Thức đêm, thiếu ngủ vẫn “on top” với Number 1

Hơn 2 giờ sáng, Huyền Trang (28 tuổi, TP HCM) đã dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Là freelancer mảng social media, cô cùng lúc "ôm" 3 job với khối lượng công việc khổng lồ, mang về thu nhập hơn 60 triệu đồng mỗi tháng.

Thức đêm, thiếu ngủ chạy deadline, nhiều người trẻ chọn cách tiếp năng lượng với Number 1 để duy trì sự tỉnh táo, tập trung cho công việc.

"Ngày thường mình làm từ 7 giờ sáng tới khoảng 8 giờ tối. Vào những dịp cao điểm thì không có khái niệm nghỉ, mệt thì ngả lưng vài phút rồi cày tiếp để kịp báo cáo tuần, thậm chí báo cáo từng ngày cho khách", Trang chia sẻ.

Áp lực deadline và thiếu ngủ nhiều khi khiến cô kiệt quệ, rã rời. Để giữ đầu óc tỉnh táo và tập trung khi phân tích số liệu, làm báo cáo, Trang chọn cách “sạc pin” nhanh gọn với nước tăng lực Number 1.

“Mình phải tìm ra cách sạc năng lượng để thích nghi với tính chất công việc. Trong vô số lựa chọn, Number 1 phù hợp hơn cả bởi giúp mình giảm mệt mỏi, tỉnh táo ngay cả khi thức đêm”, Huyền Trang nói.

Number 1 là “must-have drink” của nhiều người trẻ để tiếp năng lượng, tăng cường tỉnh táo và sự tập trung cho công việc mỗi ngày.

Với Number 1 là người bạn đồng hành, gần 4 năm qua Huyền Trang không chỉ được tiếp thêm năng lượng mỗi ngày mà còn bền bỉ theo đuổi đam mê công việc, vượt qua lịch làm việc dày đặc, những đêm thức khuya cày deadline.

Nhờ nguồn năng lượng bứt phá từ Number 1, cô liên tục chinh phục các dự án khó, không bỏ cuộc trước các thử thách, ghi dấu bằng sự ghi nhận của khách hàng và không ngừng nâng tầm bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Mình vui vì những nỗ lực không ngừng được đền đáp bằng sự ghi nhận của khách hàng. Chọn Number 1 mỗi ngày không chỉ là tiếp năng lượng mà còn tiếp thêm động lực, cảm hứng để mình bền bỉ với công việc, phát triển bản thân trong nghề mình đã lựa chọn”, Huyền Trang tâm sự.

Đó cũng chính là sứ mệnh của Number 1: Tiếp tục hành trình truyền cảm hứng “sống bền đam mê” cho thế hệ trẻ Việt, đồng hành cùng họ trong mọi ngành nghề và lối sống. Sự xuất hiện của phiên bản giới hạn Nước tăng lực Number 1 x Đen mới đây không chỉ mang đến một sản phẩm “cực chất”, mà còn trở thành biểu tượng khẳng định tinh thần theo đuổi đam mê âm nhạc bền bỉ của Đen: “15 năm đồng hành cùng rap, Đen đã không ngừng bước đi trên hành trình đầy đam mê”.

Đen – Đại sứ thương hiệu Number 1 - là hình ảnh phản chiếu của giới trẻ hôm nay: Luôn nỗ lực vươn lên, không ngừng khai phá để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Giữa hoài bão và thực tế, giữa đam mê và áp lực, Number 1 luôn là nguồn năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần, tiếp sức cho họ giữ lửa, bền đam mê và vững vàng trên con đường đã chọn.