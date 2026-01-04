Những tiệm bán gấu bông 'xấu mà chất' khiến gen Z mê mẩn

(VTC News) -

Theo khảo sát tại Anh vào năm 2021 cho thấy 34% người lớn có thú bông hoặc đồ chơi tương tự trong không gian sống. Việc ôm thú bông cũng giúp không chỉ các bạn trẻ mà cả những người lớn tuổi đều cảm thấy thư giãn hơn.

Năm 2025 chứng kiến nhiều trào lưu gấu bông nổi lên trong giới trẻ Việt Nam như Baby Three, Labubu... được các bạn gen Z đặc biệt yêu thích. Để thể hiện cá tính, những mẫu gấu bông của người trẻ ngày càng chú trọng vào tạo hình khác biệt.

Theo trào lưu, những tiệm gấu bông "xấu lạ" cũng được ưa chuộng. Không có tạo hình "chuẩn chỉ" nhưng những món đồ chơi có tạo hình độc đáo lại được đón nhận nhờ rất có hồn và tính cá nhân hóa cao. Dưới đây là 3 tiệm gấu bông "xấu lạ" nhưng luôn tấp nập được khách săn đón trên mạng xã hội.

Gấu bông Đình may

Tiệm thú bông “xấu lạ” của cô Đặng Thị Mỵ Đình (28 tuổi, Sóc Trăng) là một trong những hiện tượng thú vị trong làng handmade Việt Nam. Đặc biệt cửa tiệm thu hút giới trẻ nhờ phong cách sản phẩm khác hoàn toàn với gấu bông truyền thống. Nơi đây không chạy theo khuôn mẫu “đáng yêu an toàn”, mà là xưởng sáng tạo cá tính của chính cô chủ.

Điều làm nên sự khác biệt rõ rệt của tiệm là slogan đầy cá tính: “Bạn muốn đặt gì thì đặt, mình may thế nào thì may” - thể hiện tinh thần sẵn sàng biến mọi ý tưởng dù “xấu lạ” thành sản phẩm thật. Chính sự phóng khoáng này đã giúp cửa tiệm hơn 130.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 1 triệu lượt thích trên TikTok. Rất đông dân mạng mê mẩn những chú thú bông “xấu mà chất” của Mỵ Đình.

Ngắm nhìn gấu bông "xấu lạ" của Mỵ Đình, nhiều bạn trẻ bảo cảm thấy được chữa lành. (Ảnh: Gấu bông Đình may)

Bản thân Mỵ Đình cũng từng nhận những lời chê bai “sao trông xấu thế này?”, nhưng cô chẳng nản lòng vì tin rằng cái độc lạ và khác biệt mới là thứ khiến khách hàng gắn bó. Cô kể rằng nhiều người trẻ tìm tới tiệm không chỉ vì sản phẩm, mà vì tinh thần tự do, cá tính riêng mà những chú thú bông ấy truyền tải.

Nhi Art Handmade

Bén duyên với tình yêu làm thú len móc, cô chủ Đỗ Nhi (sinh sống tại TP.HCM) thường xuyên chia sẻ hành trình sáng tạo của mình trên trang cá nhân. Nhi chia sẻ kinh nghiệm làm những sản phẩm đầu tay đến các mẫu thiết kế phức tạp, thường có clip hướng dẫn để cộng đồng có thể học theo. Khách không chỉ đến để mua sản phẩm, mà còn theo dõi quá trình Nhi biến sợi len thành những chú thú bông dễ thương, giúp họ cảm nhận thấy được thư giãn.

Nhi biến những sợi len tưởng chừng đơn giản thành các sản phẩm thú bông, móc khóa, bó hoa len hay đồ trang trí cá tính. Fanpage của tiệm Nhi Art Handmade hiện có gần 30.000 lượt thích và tương tác sôi nổi từ cộng đồng yêu làm đồ thủ công, cho thấy sức hút không nhỏ của những sản phẩm mà Nhi tạo ra trên mạng xã hội.

Điều khiến cửa hàng này nổi bật là phong cách thiết kế mềm mại, sáng tạo và đa dạng, từ những chú thú bông ngộ nghĩnh như Báo Clawhauser đến mèo đeo nơ hay móc khóa cừu mini. Tất cả đều được móc bằng tay theo phong cách amigurumi Nhật Bản.

Những mẫu thú bông chỉ nhỏ xinh bằng bàn tay nhưng được tinh chỉnh đến chi tiết nhỏ nhất. (Ảnh: Nhi Art Handmade)

Những video hướng dẫn móc hay hình ảnh sản phẩm trên YouTube và Instagram của Nhi giúp khách hàng có cái nhìn rõ hơn về từng chi tiết, truyền cảm hứng cho những người đam mê tự tay móc len.

Chibi nhồi bông

Tên đơn giản cùng lới giới thiệu giản đơn "Shop nhận may doll lẻ theo hình design độc quyền của khách". Tiệm Chibi nhồi bông vẫn thu hút gần 20.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Không theo tiêu chuẩn "xấu lạ" thông thường, cửa tiệm tạo hình nhân vật người nhưng với phong cách tùy khách nghĩ ra.

Điểm đặc biệt nhất của fanpage này là shop nhận may thú bông lẻ theo hình design độc quyền. Khách gửi mẫu, gửi ý tưởng, và shop sẽ biến điều đó thành một chú gấu bông thật sự với kiểu dáng riêng biệt và mang dấu ấn cá nhân của người đặt hàng.

Khách hàng không chỉ đánh giá cao gấu bông vì mềm mại, dễ thương, mà còn vì sự độc đáo không “đụng hàng”. Không ít khách từng bình luận rằng sản phẩm khi nhận được khiến họ “vừa bất ngờ vừa thấy vui vì đúng kiểu mình tưởng tượng".

Chỉ cần khách thích thì mẫu nhân vật nào tiệm Chibi nhồi bông cũng sẽ làm. (Ảnh: Chibi nhồi bông)

Người khác chia sẻ rằng họ đã đặt một chú gấu “custom” làm quà sinh nhật người yêu và món quà ấy đã khiến người nhận bật cười vui vẻ vì nét độc lạ đáng yêu và mang ý nghĩa riêng. Một con gấu bông của riêng mình không phải mua theo mẫu người khác thiết kế cũng rất thú vị.