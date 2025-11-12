(VTC News) -

Không chỉ giúp lấy ánh sáng và thông gió, ô thông tầng còn là khu vực lý tưởng để trang trí tiểu cảnh và trồng cây. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp trồng dưới giếng trời, đặc biệt là cây thân gỗ – loại cây cần nhiều ánh sáng và không gian phát triển.

Dưới đây là một số loại cây thân gỗ lý tưởng để trồng dưới khu vực giếng trời.

Cây khế

Cây khế là lựa chọn phổ biến cho những ngôi nhà có giếng trời rộng rãi. Với tán lá xanh mướt, hoa tím nhạt và quả chín vàng bắt mắt, khế mang lại vẻ đẹp mộc mạc đồng thời giúp lọc bụi, thanh lọc không khí.

Cây khế không cần chăm sóc thường xuyên. (Ảnh: Thienmocgreen)

Dù không có thời gian chăm sóc thường xuyên, cây khế cũng không dễ bị héo hay chết. Cây khế phù hợp với khu vực giếng trời có nhiều ánh sáng tự nhiên, đất tơi xốp và thoát nước tốt.

Cây lộc vừng

Lộc vừng là cây thân gỗ nhỏ, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu trong nhà. Điểm nổi bật của lộc vừng là những chùm hoa đỏ rực buông rủ xuống, mang lại vẻ đẹp mềm mại và sang trọng.

Lộc vừng ưa sáng nhẹ, có thể trồng ở giếng trời tầng trệt – nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp vài giờ mỗi ngày.

Cây đào tiên

Với đặc tính ưa sáng, không cần nhiều nước, cây đào tiên khá dễ trồng. Lớp lá màu xanh đậm giúp đào tiên quang hợp tốt, phù hợp trồng dưới khoảng thông tầng.

(Ảnh: Sbshouse)

Chỉ cần một khoảng đất nhỏ, đất tơi xốp là cây đào tiên phát triển tốt.

Cây phát tài núi

Ưu điểm của cây phát tài núi là ưa sáng, chịu hạn tốt và tốc độ sinh trưởng nhanh. Ngoài ra, phát tài núi có khả năng lọc không khí, hấp thụ bụi mịn và khí độc.

Cây phát tài núi có bộ rễ khỏe, bám chắc, thích hợp trồng chậu hoặc trực tiếp xuống đất ở đáy giếng trời.

Lưu ý khi trồng cây thân gỗ dưới giếng trời

Để cây phát triển tốt, gia chủ nên chọn loại đất giàu dinh dưỡng, thoát nước nhanh và thường xuyên cắt tỉa cành để giữ dáng.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại khu vực giếng trời cũng cần được thiết kế hợp lý để tránh ứ đọng gây ẩm mốc.

Gia chủ có thể kết hợp thêm sỏi trắng, đèn trang trí hoặc tiểu cảnh nhỏ giúp không gian giếng trời trở nên sinh động và hài hòa hơn.