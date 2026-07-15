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Những di vật 58 năm dưới lòng đất ở công viên Lê Thị Riêng
(VTC News) -
Quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đội quy tập đã tìm thấy nhiều di vật được chôn cùng, mở ra manh mối đưa các liệt sĩ về với gia đình.
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