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Nhật Bản từng đe dọa vị thế siêu cường kinh tế của Mỹ ra sao?
(VTC News) -
Nhật Bản từng nổi lên như thách thức kinh tế khiến Mỹ phải đặc biệt dè chừng, thậm chí có lúc còn được xem là đối thủ đáng ngại hơn cả Trung Quốc hiện nay.
Thanh Nga
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