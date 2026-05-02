Tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, người đẹp Kim Phương Anh đăng quang danh hiệu Á hậu. Cô gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp hài hòa cùng phong thái tự nhiên, nhẹ nhàng.

Người đẹp Kim Phương Anh giành ngôi vị Á hậu cuộc thị Mrs Earth Vietnam 2026.

Cô sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo 86-67-92. Người đẹp duy trì vóc dáng cân đối nhờ lối sống khoa học và năng lượng tích cực.

Trong hình ảnh đời thường, Kim Phương Anh vẫn giữ được thần thái tươi tắn, gương mặt cân đối với đường nét mềm mại. Đây cũng là lý do giúp cô ghi điểm ngay từ những vòng đầu của cuộc thi.

Nhan sắc đời thường của Á hậu Phương Anh.

Ít ai biết rằng, trước khi đạt danh hiệu tại Mrs Earth Vietnam 2026, cô sớm thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên và người mẫu. Những trải nghiệm này giúp Phương Anh rèn luyện sự tự tin trước ống kính, đồng thời định hình phong cách cá nhân. Cô hướng đến hình ảnh phụ nữ hiện đại nhưng vẫn gắn bó với những giá trị cốt lõi.

Hiện nay, á hậu Kim Phương Anh hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, cô chia sẻ về lối sống tích cực, kỹ năng giao tiếp và truyền cảm hứng tới cộng đồng. Khả năng thuyết trình cuốn hút cùng niềm đam mê nghệ thuật múa giúp cô tạo nên dấu ấn riêng.

Á hậu Kim Phương Anh hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Trước đó, cô từng thử sức lĩnh vực nghệ thuật với vai trò diễn viên và người mẫu.

Bên cạnh đó, nàng Á hậu đặc biệt quan tâm đến các hoạt động vì môi trường. Cô tích cực lan tỏa lối sống xanh, kêu gọi nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam thông qua các dự án cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, Kim Phương Anh cho biết danh hiệu Á hậu cuộc thi không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. Với cô, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tri thức và trách nhiệm với xã hội.