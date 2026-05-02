Giá xăng dầu hôm nay 2/5: Tiếp tục đi xuống

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm sau khi Iran đưa ra đề xuất đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, giá dầu vẫn trên đà tăng trong tuần, khi Tehran phong tỏa eo biển Hormuz và Hải quân Mỹ ngăn chặn xuất khẩu dầu thô của Iran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin hôm thứ Sáu rằng Iran đã gửi đề xuất đàm phán mới nhất với Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan vào thứ Năm, một động thái có triển vọng phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran.

Theo các chuyên gia, đà giảm của giá dầu không gắn với diễn biến cụ thể nào mà phản ánh mức độ biến động cao của thị trường kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Dữ liệu cho thấy đã có hai lệnh bán lớn đối với hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 được thực hiện sớm trong phiên. Một số nhà phân tích cho rằng giá thường biến động mạnh trước thời điểm đáo hạn hợp đồng.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Reuters).

“Biến động là rất lớn, mức dao động trong một ngày có thể tương đương với cả tháng trước đây. Thị trường rất hỗn loạn...khiến việc phân tích và đưa ra đánh giá cơ bản trở nên rất khó khăn”, nhà phân tích Ole Hvalbye tại SEB Research cho biết.

Theo Reuters, một quan chức Mỹ cho biết rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ được báo cáo về một kế hoạch tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, buộc nước này đàm phán chấm dứt xung đột.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng “các đòn tấn công kéo dài và đau đớn” nhằm vào các vị trí của Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, làm phức tạp kế hoạch của Mỹ trong việc thành lập một liên minh nhằm mở lại tuyến đường biển này.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 29/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.