Người đăng hoá đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn lên mạng xã hội nói gì?

Liên quan vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, sau khi kiểm tra và làm việc với các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định, nhà hàng C.T. Palace (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) không sai phạm về giá cả. Các món ăn trong hóa đơn đều được niêm yết rõ ràng và tính đúng theo mức giá công khai. Điều này góp phần minh bạch hóa thông tin.

"Qua kiểm tra, toàn bộ giá trong hóa đơn đều phù hợp với giá niêm yết của nhà hàng. Đặc biệt, đối với các món hải sản, giá cả thường biến động theo thời điểm và kích cỡ từng loại, do đó sự chênh lệch là điều khó tránh khỏi. Đây cũng là đặc thù chung của ngành dịch vụ ăn uống tại các khu du lịch biển...", ông Võ Duy Hưng - Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá) cho biết.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ nhà hàng và khách để làm rõ sự việc.

Người chia sẻ hình ảnh hóa đơn lên mạng xã hội là chị Uông Thị Th. cũng lên tiếng về mục đích ban đầu đăng bài của mình. Theo đó, đoàn của chị chủ động gọi điện đặt bàn trước khi đến ăn. Sau bữa tối, khi thanh toán, chị nhận thấy tổng chi phí khá cao nên chụp lại hóa đơn và đăng lên mạng với mục đích hỏi ý kiến mọi người về mức giá hiện tại, liệu có phải do lạm phát hoặc giá cả thị trường tăng hay không.

“Tôi không có ý kêu than hay tố nhà hàng chặt chém. Tôi cũng không ngờ bài viết lại gây ra nhiều tranh luận trái chiều như vậy...”, chị Th. chia sẻ.

Bà Vũ Thị Mai A. - Giám đốc C.T. Palace, khẳng định đơn vị thông báo rõ ràng giá cả cho khách trước khi phục vụ. Trong suốt quá trình ăn uống và thanh toán, đoàn khách đều vui vẻ, thậm chí còn đặt thêm bữa cho những ngày tiếp theo.

“Chúng tôi rất bất ngờ khi thông tin lan truyền trên mạng theo hướng tiêu cực, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nhà hàng”, bà Vũ Thị Mai A. nói.

Liên quan đến sự việc này, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngay khi nắm được thông tin, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xác định hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương (phường Sầm Sơn).

Đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội. Làm việc với anh H.D.C. - trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định, khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước khi đến, anh C. liên hệ nhà hàng đặt ăn và thống nhất giá cả các món.

Tờ hoá đơn bữa ăn xuất hiện trên mạng xã hội làm dư luận xôn xao, thậm chí có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C. Sau đó anh C. chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn lưu lại và đăng lên trang Facebook cá nhân. Bài đăng này sau đó được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực.

Nội dung lan truyền trên mạng cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác bất thường về chi phí. Đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này. Tuy nhiên, nhiều fanpage “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.