Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung 'bắt tay' ca sĩ gen Z, kết hợp hát then với rap

MV Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung) là dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa – lịch sử, được kể lại bằng tinh thần trẻ trung của thế hệ Gen Z.

Ca khúc có sự tham gia thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu. Sự kết hợp giữa giọng hát học thuật và Rap/Hip-hop tạo nên một màu sắc mới lạ, vừa truyền thống vừa đậm hơi thở đương đại.

Ca sĩ Hoàng Yến.

Ca khúc được lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mảnh đất Cao Bằng là nơi đầu tiên đón bước chân Bác Hồ trở về. Tại hang Cốc Bó (Pác Bó, xã Trường Hà), Bác đã đặt tên cho dòng suối hiền hòa là suối Lênin và ngọn núi hùng vĩ là núi Các Mác. Hình ảnh hang Cốc Bó, suối Lênin, núi Các Mác không chỉ là địa danh lịch sử mà được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung nâng tầm thành những biểu tượng khởi sinh.

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, đây không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn là “mạch nguồn” sáng tạo. Anh cho biết, khi đứng trên mảnh đất này và đọc bài thơ Pác Bó hùng vĩ, cảm xúc như thấm vào từng suy nghĩ, thôi thúc anh viết nên ca khúc mang tính đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Hình tượng “giọt nước đầu nguồn” vì thế không chỉ là dòng nước suối mát lành, mà còn là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc được truyền qua nhiều thế hệ.

Một trong những điểm nổi bật của ca khúc là sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Tày – Nùng với âm nhạc hiện đại. Nhạc sĩ sử dụng thang âm, lối luyến láy của hát Then, đan xen cùng Rap/Hip-hop để tạo nên một cấu trúc đa tầng.

Những câu hát giàu hình ảnh như: “Em có về với núi rừng phương Bắc… uống giọt nước đầu nguồn, mát tuổi xanh…”, gợi nên không gian văn hóa vùng cao vừa nên thơ vừa thiêng liêng.

Trong khi đó, đoạn rap với phần hook: “Giọt nước chảy mang theo yêu thương/ Từ đầu nguồn về khắp muôn phương…” trở thành điểm nhấn nhịp điệu, giúp ca khúc dễ tiếp cận hơn với khán giả trẻ.

Không dừng lại ở việc tái hiện cảnh sắc hay lịch sử, bài hát còn chạm đến nhu cầu sâu xa của con người hiện đại: tìm về cội nguồn để giữ bản sắc trong quá trình hội nhập.

MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn".

MV được tạo nên bởi hai nghệ sĩ trẻ. Nguyễn Hoàng Yến – sinh năm 2003, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô sở hữu giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật vững vàng và là học trò của NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Để thể hiện trọn vẹn ca khúc, Hoàng Yến cho biết đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về văn hóa và lịch sử Cao Bằng. Trong quá trình thu âm, cô được chính nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy hỗ trợ phân tích từng câu chữ, giai điệu. Trong MV, hình ảnh đôi bạn trẻ khám phá các danh thắng như Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao… tạo nên sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và cảm xúc hiện đại.

Trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc đương đại, việc tìm về những giá trị cốt lõi của dân tộc luôn là một thách thức đối với người nghệ sĩ. Với Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ phác họa một bức tranh phong cảnh bằng âm thanh, mà thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và cội nguồn qua lăng kính của thế hệ trẻ.