Bóng bàn Trung Quốc thua sốc ở giải thế giới, chấm dứt 26 năm 'vô đối'

Đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc gây sốc khi thua trận thứ 2 liên tiếp ở Giải vô địch đồng đội thế giới 2026. Ở vòng bảng nội dung đồng đội nam, tuyển Trung Quốc thua cả Hàn Quốc và Thụy Điển, chấm dứt chuỗi 26 năm bất bại tại giải.

Chỉ thắng 1 và thua 2 trận, Trung Quốc đứng thứ 3 bảng, rơi vào nhánh đấu khó ở vòng loại trực tiếp. Viễn cảnh bị loại sớm, thậm chí không vào nổi top 8, lần đầu trở nên rõ ràng, kéo theo nỗi lo về một giai đoạn sa sút nghiêm trọng chưa từng có.

Trung Quốc bước vào cuộc đối đầu khó khăn với Hàn Quốc vào sáng 3/5 và nhanh chóng nhận thất bại 1-3. Lin Shidong mang về khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Kim Jang Won 3-0 ở trận đầu tiên. Tuy nhiên, cục diện sớm đảo chiều khi tài năng 19 tuổi Oh Jun Sung vượt qua Liang Jingkun 3-1 để cân bằng tỉ số.

Thuỵ Điển chấm dứt chuỗi chiến thắng kéo dài 26 năm của Trung Quốc. (Nguồn: Liên đoàn bóng bàn quốc tế)

Ở trận tiếp theo, Zhou Qihao không thể tạo khác biệt và để thua An Jae Hyun 1-3. Đỉnh điểm bất ngờ đến ở trận cuối khi Oh Jun Sung tiếp tục chơi thăng hoa, hạ gục Lin Shidong 3-1 để khép lại chiến thắng cho Hàn Quốc.

Sau thất bại trước Hàn Quốc, Trung Quốc đưa tay vợt số 1 thế giới Wang Chuqin trở lại đội hình khi gặp Thụy Điển. Anh nhanh chóng khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 3-0 trước Anton Kallberg, giúp đội nhà khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Thụy Điển đáp trả mạnh mẽ khi Elias Ranefur - gương mặt ít tên tuổi - bất ngờ chơi bùng nổ trước Lin Shidong. Dù bị gỡ hòa 2-2 và rơi vào thế bất lợi ở ván quyết định, Ranefur vẫn lội ngược dòng thắng 11-9, đưa trận đấu về thế cân bằng.\

Đà hưng phấn giúp Thụy Điển vươn lên dẫn trước khi Truls Moregard đánh bại Liang Jingkun 3-2 ở trận thứ ba. Wang Chuqin tiếp tục tỏa sáng với chiến thắng 3-0 trước Ranefur để kéo trận đấu vào lượt quyết định, nhưng ở trận then chốt, Anton Kallberg đã vượt qua Lin Shidong 3-1, qua đó mang về chiến thắng lịch sử cho Thụy Điển.

Đây cũng là lần đầu tiên đội Bắc Âu đánh bại Trung Quốc ở giải đồng đội thế giới kể từ năm 2000, khi họ cũng thắng 3-2 ở trận chung kết. Kể từ trận đấu ấy, Trung Quốc chưa từng nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày thi đấu tại London, họ bất ngờ gục ngã liên tiếp trước Hàn Quốc rồi Thụy Điển và rơi xuống vị trí chỉ xếp trên đội chủ nhà Anh trong bảng đấu.

Dù nằm trong top 10 tay vợt thế giới, phong độ của Lin Shidong đang dần sa sút. (Nguồn: WTT)

Theo trang 163, thất bại này không đơn thuần do phong độ nhất thời. Nguyên nhân sâu xa đến từ hệ thống thi đấu mang nặng tính thương mại của World Table Tennis (WTT), cách quản lý và phát triển lực lượng chưa hợp lý, cùng việc nền tảng chuyên môn bị bào mòn vì chạy theo lợi ích kinh tế.

Lịch thi đấu dày đặc của WTT đang bào mòn sức mạnh của đội tuyển. Các giải lớn nhỏ diễn ra liên tục quanh năm, gần như 10 ngày lại có một giải. Cách tính điểm buộc các tay vợt hàng đầu phải tham dự, nếu không sẽ tụt hạng và mất cơ hội dự Olympic hay giải thế giới. Điều đó khiến họ gần như phải “chạy show” liên tục.

Bên cạnh đó, lịch thi đấu dày đặc suốt cả năm đã khiến những “bài vở” chiến thuật của tuyển bóng bàn Trung Quốc gần như bị lộ hết. Trước đây, họ luôn có những phương án dự phòng và các miếng đánh riêng, chỉ tung ra vào thời điểm quan trọng. Nhưng hiện tại, việc thi đấu liên tục khiến mọi thứ từ chiến thuật, cách giao - đỡ bóng cho đến điểm mạnh, điểm yếu của từng VĐV đều bị các đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thụy Điển nghiên cứu rất kỹ.

Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, phong độ của các tay vợt đơn nam Trung Quốc có dấu hiệu đi xuống rõ rệt, khi chỉ còn lại 2 cái tên duy trì được vị trí trong top 10 thế giới, trong đó có Lin Shidong (hạng 6) và Wang Chuqin (hạng 1).

Đội hình Trung Quốc tham dự Giải vô địch thế giới lần này cũng bộc lộ rõ hạn chế về khả năng xoay chuyển tình thế ở những trận đấu then chốt. Ở trận thua đầu tiên, nhà vô địch Wang Chuqin vắng mặt và đội Trung Quốc gần như sụp đổ ngay lập tức. Liang Jingkun và Lin Shidong đều không giữ được sự vững vàng trong các thời điểm quyết định. Họ gần như không tìm ra cách đối phó với lối chơi được chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai đối thủ.