Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung 'đánh cược' với giọng ca lạ

Sau nhiều sản phẩm mang màu sắc quen thuộc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi ra mắt ca khúc Ám ảnh tháng Tư với một hướng đi khác: không đặt nặng tên tuổi, mà lựa chọn giọng ca trẻ Bùi Yên Hà để kể câu chuyện âm nhạc.

Ca sĩ Bùi Yên Hà sở hữu lối hát nhẹ nhàng, tiết chế.

Quyết định này lập tức thu hút sự quan tâm, bởi trước đó, các sáng tác của anh thường gắn với những giọng ca nổi tiếng như NSND Quốc Hưng, NSND Mai Hoa, NSƯT Hoàng Tùng hay Minh Chuyên, Tô Ngọc Hà… Việc “đặt niềm tin” vào một gương mặt mới được xem là bước thử nghiệm táo bạo, nhưng cũng mở ra nhiều khả năng làm mới cách tiếp cận khán giả.

Chia sẻ về lựa chọn này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết ca sĩ Bùi Yên Hà sở hữu một màu giọng đẹp, tròn trịa và hơn hết là sự tươi mới. Sự xuất hiện của cô như một luồng gió lạ. Giọng hát của Yên Hà không quá kịch tính, cô chọn cách thể hiện tự nhiên, nương theo ngữ điệu tiếng Việt nhẹ nhàng, tự nhiên như lời tâm tình của đứa con phương xa trở về trong tiết Thanh minh.

Lấy cảm hứng từ những hình ảnh đặc trưng của tháng Tư, hoa loa kèn, hoa sưa và những cơn mưa đầu hạ, Ám ảnh tháng Tư gợi mở cảm xúc, dẫn dắt người nghe bước vào không gian giao thoa giữa hiện tại và ký ức.

Không dừng lại ở phần giai điệu, Ám ảnh tháng Tư còn được đầu tư kỹ ở phần hòa âm. Nhạc sĩ Thanh Tùng cùng nghệ sĩ oboe Hoàng Mạnh Lâm góp phần tạo nên một lớp âm thanh giàu chiều sâu. Trong đó, tiếng oboe gợi cảm giác cô tịch, hoài niệm, như kéo dài dư âm của từng câu chuyện chưa trọn vẹn.

Ở phần thể hiện, Bùi Yên Hà giữ lối hát nhẹ nhàng, tiết chế. Giọng ca trẻ đi theo hướng kể chuyện, nương theo ca từ, tạo cảm giác gần gũi như một lời tự sự. Chính sự giản dị này giúp bài hát giữ được chất riêng, thay vì bị cuốn vào lối thể hiện kịch tính thường thấy.

Ca sĩ Bùi Yên Hà thể hiện ca khúc "Ám ảnh tháng Tư".

Theo chia sẻ từ ê-kíp, ca khúc không đơn thuần là một sản phẩm giải trí mà hướng tới việc gợi nhắc ký ức và những giá trị quen thuộc. Từ không gian âm nhạc đến cách kể chuyện, tất cả đều được xây dựng như một “dòng chảy cảm xúc”, nơi người nghe có thể tự tìm thấy câu chuyện của riêng mình.

Nhạc sĩ phối khí Thanh Tùng chia sẻ: "Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thường khiêm tốn tự nhận mình là người "tay ngang" trong âm nhạc. Tuy nhiên, cái chất "tay ngang" ấy của anh lại chứa đựng một sự cầu thị hiếm có. Chính những điều đó giữ lại được cảm xúc thật của con người, không màu mè, không vay mượn, tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng".