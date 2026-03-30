Vì sao nghệ sĩ Gen Z mệnh danh 'hoàng tử nhạc số' chọn ở ẩn suốt 2 năm?

Grey D (tên thật Đoàn Thế Lân) sinh năm 2000. Vào năm 2014, anh nhận được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, thuộc đội của huấn luyện viên Lam Trường.

Sau vài năm, nam ca sĩ trở lại với niềm đam mê ca hát khi gia nhập nhóm MONSTAR cùng nghệ danh Grey D. Khi nhóm tan rã, anh nhanh chóng được đón nhận khi tách ra hoạt động solo.

Nhờ giọng hát ấn tượng, khả năng sáng tác tốt, Grey D được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật của V-pop. Năm 2023, anh là nam ca sĩ Việt có lượng người nghe lớn nhất trên nền tảng Spotify với 113 triệu lượt.

Anh được mệnh danh là "hoàng tử nhạc số" khi phát triển con đường âm nhạc theo hướng tự sáng tác và thể hiện, sở hữu nhiều bản hit như Đưa em về nhà, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Có hẹn với thanh xuân, Anh sẽ đến cùng cơn mưa, Để tôi ôm em bằng giai điệu này...

Thế nhưng, giữa lúc đỉnh cao, Grey D bất ngờ "mất tăm" trên đường đua âm nhạc, không ra sản phẩm âm nhạc gì trong suốt 2 năm.

Sau thời gian im ắng, nam ca sĩ vừa trở lại với album mang tên Ánh sáng - Màn đêm. Nói về 2 năm "ở ẩn", Grey D tiết lộ chủ động tạm dừng vì không muốn tiếp tục tạo ra những sản phẩm “héo mòn như chính tâm hồn mình”. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh anh đang sở hữu danh xưng “hoàng tử nhạc số” cùng vị thế vững chắc trên thị trường, cho thấy lựa chọn dừng lại để tái tạo cảm xúc là một bước đi nhiều rủi ro nhưng cần thiết.

Trong khoảng thời gian này, Grey D thừa nhận từng rơi vào trạng thái mất phương hướng, khi “nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt”. Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn đó đã trở thành tiền đề cho quá trình tự học và tự khám phá.

Nam ca sĩ chuyển mình từ một giọng ca tạo hit sang vai trò sản xuất, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh.

Nói về kinh phí thực hiện album, nam ca sĩ cho biết anh duy trì cuộc sống bằng nguồn thu từ nhạc số. Anh cho biết nguồn thu này đủ để duy trì sinh hoạt và tập trung thực hiện album mới.

Bên cạnh âm nhạc, diện mạo mới với mái tóc dài lãng tử của Grey D cũng được chú ý. Nam ca sĩ cho biết đây là một phần trong tổng thể của album, hướng đến hình ảnh tự do, phóng khoáng và thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc trước đây.

Với album đánh dấu lần trở lại, Grey D khẳng định không đặt nặng kỳ vọng. Anh thực hiện dự án trước hết để nuôi dưỡng chính mình.