Điều ít biết về ca sĩ gen Z 'gây bão' TikTok với hàng trăm triệu lượt xem

(VTC News) -

Ở tuổi 19, XIRI đang trở thành một trong những gương mặt gen Z nổi bật của làng nhạc Việt. Với giọng hát trong trẻo, phong cách gần gũi và năng lượng tích cực, cô nhanh chóng “gây bão” trên TikTok qua loạt bản cover như Anh đã chờ rất lâu hay Nếu có 2 trái tim, mỗi clip đều đạt hàng trăm triệu lượt xem.

XIRI tên thật là Bùi Giang Tâm, sinh năm 2005. Trước khi được khán giả biết đến, XIRI từng theo học thanh nhạc trong nước, rồi sang Australia du học. Có thời gian cô tạm gác đam mê để tập trung học tập, nhưng niềm yêu âm nhạc vẫn chưa bao giờ nguôi. Chính những video hát đàn trên YouTube giúp XIRI tìm lại chính mình và nhận được nhiều sự ủng hộ.

Từ đó, cô quyết định trở về Việt Nam, ký hợp đồng độc quyền với công ty của Hà Anh và Vinny Vũ, đánh dấu bước ngoặt chuyên nghiệp trong hành trình ca hát.

Sau gần một năm kể từ MV đầu tay Chờ em lớn nhé, XIRI dành trọn thời gian cho việc rèn luyện chuyên môn, từ thanh nhạc, guitar, piano đến nhạc cụ dân tộc và vũ đạo. Cô hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa hát, vừa chơi nhạc cụ và nhảy, mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc phong phú, hiện đại mà vẫn đầy cảm xúc.

Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát, XIRI còn thu hút bởi nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào như nàng thơ. Trong bộ ảnh mới, cô lựa chọn những thiết kế váy hoa nhí nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, mang cảm giác vừa cổ điển vừa mơ màng. Kiểu trang điểm tự nhiên, cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ điểm xuyết khăn ren trắng khiến hình ảnh của cô càng thêm nữ tính và tinh khôi

"Gà cưng" của Hà Anh, Hoàng Anh Vũ gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, giọng hát ngọt ngào.

Sắp tới, XIRI sẽ trình làng EP đầu tay theo thể loại Pop, lấy chủ đề thanh xuân vườn trường, hứa hẹn nhiều sắc màu tươi mới. Cô tiết lộ EP này sẽ thể hiện khả năng trình diễn nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano và đàn nhị, cùng những câu chuyện trong trẻo về tuổi trẻ.

Chia sẻ về hành trình của mình, XIRI tâm sự: “Tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại mà mình có điều kiện để theo đuổi đam mê là đã hạnh phúc rồi, nên tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian nào để nâng cấp bản thân, vì em luôn muốn mang tới cho những người yêu mến trải nghiệm âm nhạc chân thành nhất, xứng đáng với may mắn mà cuộc sống này dành cho tôi”.

Với tài năng, sự cầu tiến và tinh thần sáng tạo không ngừng, XIRI đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong thế hệ nghệ sĩ trẻ, tự tin, đam mê và đầy cảm xúc.