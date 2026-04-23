Nhà văn nổi tiếng Mexico đến Việt Nam

Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam cho biết, nhà văn nổi tiếng người Mexico, Juan Villoro, sẽ đến Việt Nam từ ngày 28/4-6/5 với các hoạt động tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trọng tâm của chuyến thăm là các hoạt động giao lưu mở dành cho công chúng, nhằm đưa văn học Mexico đương đại đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Tại Hà Nội, vào ngày 28/4, tác giả sẽ có buổi diễn thuyết đặc biệt với chủ đề “Juan Villoro (Mexico): Phép thuật của sự sáng tạo văn học” tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Buổi nói chuyện dành cho sinh viên và những người quan tâm đến quá trình sáng tạo cũng như vai trò của văn học trong xã hội đương đại.

Vào lúc 19h00 ngày 29/4, buổi ra mắt ấn bản tiếng Việt của tác phẩm “Cuốn sách hoang dã” (El libro salvaje) sẽ được tổ chức tại hiệu sách Nhã Nam tại Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội. Tại sự kiện này, độc giả sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với tác giả trong một không gian gần gũi và sôi động.

Chuyến thăm của Juan Villoro thu hút sự quan tâm không chỉ bởi sự ra mắt của tác phẩm Cuốn sách hoang dã, mà còn bởi sức nóng của World Cup 2026. Bóng đá vốn là một trong những chủ đề trọng tâm trong các tác phẩm của ông, tiêu biểu như Dios es redondo (God is Round), Balón Dividido (Loose Ball) và Los héroes numerados (The Numbered Heroes).

Vào sáng 6/5, ông Villoro sẽ tham gia buổi tọa đàm “Hướng tới World Cup 2026. Bóng đá và Văn học. Cuộc trò chuyện giữa Juan Villoro (Mexico) và Nhà báo Trương Anh Ngọc (Việt Nam)” tại Trường Đại học Phenikaa. Cuộc gặp gỡ này sẽ kết nối nhà văn Mexico với một trong những nhà báo thể thao nổi tiếng nhất Việt Nam để cùng suy ngẫm về bóng đá như một hiện tượng văn hóa toàn cầu và mối liên kết của nó với tự sự và bản sắc.

Lịch trình của ông Villoro cũng bao gồm nhiều hoạt động tại TP.HCM.

Vào ngày 5/5, một buổi diễn thuyết sẽ diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Juan Villoro sẽ cùng sinh viên và giới học thuật thảo luận về chủ đề “Bản sắc văn hóa và Toàn cầu hóa”, đề cập đến vai trò của văn học trong sự giao thoa giữa các nền văn hóa ở thế giới đương đại.

“Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà văn lớn người Mexico tới Việt Nam, là cơ hội để quảng bá sức sống mãnh liệt của văn học và văn hóa đất nước chúng tôi”, Đại sứ Mexico tại Việt Nam, ông Alejandro Negrín chia sẻ.

Về phần mình, nhà văn Villoro bày tỏ: “Từ khi còn trẻ, tôi đã mơ ước được đến Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc khi lý do đưa tôi đến đây lại là một cuốn sách viết về phép màu của việc đọc. Văn học là một phương tiện truyền tải cho phép chúng ta du hành trong trí tưởng tượng. Giờ đây, theo đúng nghĩa đen, cuốn sách “Cuốn sách hoang dã” sẽ đưa tôi đến một vùng đất trong mơ".