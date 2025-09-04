Nhà thiết kế thời trang huyền thoại Giorgio Armani qua đời

(VTC News) -

Theo truyền thông quốc tế, nhà thiết kế thời trang huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Ông được ca ngợi là biểu tượng thời trang Ý, góp phần đưa thời trang thảm đỏ của sao Hollywood lên tầm cao mới.

“Ông Armani đã ra đi thanh thản, bên cạnh những người thân yêu", đại diện Armani chia sẻ và gọi ông là “nguồn năng lượng không ngừng nghỉ”.

Trong thông cáo, đại diện Armani Group nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn gắn bó như một gia đình. Hôm nay, nỗi mất mát thật lớn lao khi người sáng lập - người đã nuôi dưỡng tập thể bằng tầm nhìn, đam mê và sự tận hiến đã ra đi. Chúng tôi cam kết tiếp nối, bảo vệ di sản và đưa thương hiệu tiến lên bằng tình yêu, sự tôn trọng, trách nhiệm".

Nhà thiết kế Giorgio Armani qua đời ở tuổi 91.

Giorgio Armani sinh năm 1934 tại thị trấn Piacenza (miền Bắc Italy). Ông từng theo học y khoa và tham gia nghĩa vụ quân sự trước khi bén duyên với thời trang vào năm 1957. Ông làm công việc bày biện tủ kính tại trung tâm thương mại La Rinascente ở Milan.

Năm 1964, ông được nhà thiết kế Nino Cerruti mời về thiết kế dòng thời trang nam. Tại đây, Armani tiếp cận khái niệm áo vest bỏ lớp lót và đệm cứng để tôn dáng người mặc. Chính phong cách này đã trở thành dấu ấn giúp Armani nổi tiếng toàn cầu.

Trong thời gian này, Armani gặp nhà thiết kế Sergio Galeotti, sau này là bạn đời, đã thuyết phục ông lập thương hiệu riêng. Năm 1975, thương hiệu Giorgio Armani chính thức ra đời.

Chỉ sau một năm, Armani vươn ra quốc tế và từ cuối thập niên 1970 nhanh chóng trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới với hơn 130 cửa hiệu, ghi dấu trên thảm đỏ Oscar, Cannes và được nhiều ngôi sao Hollywood ưa chuộng.

Giorgio Armani được mệnh danh là biểu tượng thời trang Ý và “ông hoàng thảm đỏ Hollywood”.

Sau khi Galeotti qua đời năm 1985, Armani trở thành cổ đông duy nhất, đưa thương hiệu phát triển đa dạng: Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange, Armani/Casa. Ngoài làm giàu với thời trang, Armani còn đầu tư bất động sản. Năm 2005, nhà thiết kế khánh thành hàng loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Dubai và Milan.

Là người yêu thể thao, Armani mua CLB bóng rổ Olimpia Milano (2008) và sáng lập EA7 – dòng trang phục thể thao lấy cảm hứng từ số áo của danh thủ Andriy Shevchenko. Ông cũng thiết kế đồng phục cho đoàn thể thao Ý tại các kỳ Olympic 2012, 2016 và 2020.

Dành trọn cuộc đời cống hiến trong lĩnh vực thời trang, Giorgio Armani đã trở thành một biểu tượng sánh ngang hàng với huyền thoại khác như Coco Chanel và Yves Saint Laurent. Ông từng nhận Huân chương Công trạng Cộng hòa Ý, giải Thành tựu trọn đời của Hội đồng các Nhà thiết kế Mỹ và là Đại sứ thiện chí UNHCR.