Nhà đầu tư Hà Nội chuyển hướng săn lùng bất động sản TP.HCM

(VTC News) -

Sau 2 năm đầu tư căn hộ tại Hà Nội với biên lợi nhuận thu hẹp, anh Nguyễn Hải Linh (phường Cửa Nam, Hà Nội) quyết định dịch chuyển dòng vốn vào TP.HCM để đầu tư ngắn hạn. Đầu năm 2025, anh đã chọn một căn hộ giá 2,5 tỷ đồng tại vùng ven.

Theo anh Linh, TP.HCM sau sáp nhập sở hữu dư địa tăng giá lớn. Tại Hà Nội, một căn hộ 60 m² ở khu vực có chất lượng sống tốt đã tiệm cận 5 tỷ đồng, còn TP.HCM chỉ ở mức 3-4 tỷ đồng.

Tháng 10 vừa qua, anh Linh bán căn hộ đầu tư hồi đầu năm tại TP.HCM với mức giá 3,2 tỷ đồng, lãi 700 triệu đồng trong chưa đầy 10 tháng. "Mức giá rẻ hơn Hà Nội, cùng với hạ tầng đang được thúc đẩy và nhu cầu nhà ở cao nên đầu tư vào thị trường TP.HCM sẽ sinh lời tốt hơn", anh Linh nhận xét.

Số liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cũng cho thấy, đến cuối quý III/2025, khoảng 30% lượng giao dịch tại khu vực phía Nam đến từ nhà đầu tư miền Bắc, tăng 10% so với quý II và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Nhiều nhà đầu tư Hà Nội tìm mua dự án bất động sản tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Ngoài nhóm mua để nắm giữ dài hạn, xuất hiện nhiều giao dịch từ nhóm đầu tư ngắn hạn, đặc biệt tại các dự án của chủ đầu tư lớn có mặt bằng giá đang "trũng" hơn so với thị trường Hà Nội.

Dữ liệu từ PropertyGuru Việt Nam cũng cho thấy nhà đầu tư phía Bắc đang chiếm ưu thế trong lượng khách tìm mua bất động sản tại TP.HCM hai quý gần đây.

Riêng tại khu vực Bình Dương cũ, nhu cầu mua của nhóm nhà đầu tư Hà Nội tăng gấp ba lần so với năm 2023. Khoảng 86% nhà đầu tư hiện chỉ có kế hoạch giữ tài sản tối đa 1-5 năm, thể hiện xu hướng "đánh nhanh, rút gọn" thay vì khai thác bền vững.

Bà Hương Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Savills TP.HCM, đánh giá xu hướng dịch chuyển vốn từ Bắc vào Nam rõ nét hơn trong quý II và III, đặc biệt ở TP.HCM và Tây Ninh - nơi hạ tầng và nguồn cung đang bùng nổ.

Theo bà, nhà đầu tư Hà Nội có kinh nghiệm quan sát quy hoạch và đón đầu chính sách, kể cả ở dự án vùng ven nếu có tín hiệu đủ hấp dẫn. Các thông tin về sáp nhập hành chính, quy hoạch và phát triển hạ tầng cũng góp phần làm thị trường sôi động hơn.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Đông Tây Land cũng cho biết, thống kê sơ bộ từ một số chủ đầu tư cho thấy, khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 20% tổng giao dịch tại phía Nam trong nửa đầu năm nay, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đến cuối quý III/2025, tỷ lệ này đã đạt 30%, gần bằng giai đoạn sôi động 2016 - 2020.

Theo đó, khu vực miền Nam thu hút dòng vốn nhờ mặt bằng giá duy trì ở mức tích lũy suốt 3 năm qua, tạo dư địa tăng trưởng và biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Một số khu vực vùng ven TP.HCM cũ, bao gồm các địa phương sáp nhập, mặt bằng giá còn thấp hơn Hà Nội 30 - 40%, trong khi hạ tầng kết nối và tốc độ đô thị hóa tăng mạnh.

Ông dẫn chứng, với 2 - 4 tỷ đồng, tại Hà Nội chỉ có thể mua căn hộ 1 phòng ngủ hoặc 1+1, thì tại TP.HCM, nhà đầu tư có thể lựa chọn đa dạng hơn, từ căn hộ đến nhà đất riêng lẻ.

Đáng chú ý, giá một số dự án mở bán mới tại khu vực vùng ven TP.HCM hiện chỉ bằng 2/3 so với các khu vực ven đô Hà Nội, giúp biên độ tăng giá trong trung và dài hạn hấp dẫn hơn.

Bất động sản phía Nam nhiều tiềm năng

Chia sẻ tại Hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP.HCM”, ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho biết, TP.HCM là thành phố nhiều tiềm năng để đầu tư thời điểm này.

Cụ thể, theo ông, ở thời điểm hiện tại, so với Hà Nội, bất động sản trung tâm TP.HCM có giá ngang bằng hoặc thấp hơn. Thậm chí, bất động sản ngoài vành đai tại TP.HCM đang rẻ hơn Hà Nội rất nhiều.

TP.HCM và một số tỉnh phía Nam còn nhiều tiềm năng phát triển.

Một cơ sở quan trọng tạo ra sự tăng trưởng là cơ sở hạ tầng. Có thể nói 10 năm qua, hạ tầng TP.HCM tương đối yếu. Nhưng 2 năm trở lại đây, cơ sở hạ tầng TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang được đẩy mạnh. Dự báo trong khoảng 2 năm tới, các tuyến đường vành đai TP.HCM sẽ được hoàn thiện nhanh chóng, đặc biệt là hệ thống metro, tạo sức bật rất lớn.

Ông Quyết dẫn chứng cho sức hút dòng tiền Nam tiến tại một số dự án như The Privé của Đất Xanh Group tại Thủ Đức (TP.HCM) hay dự án zumi City (Long Hưng, Đồng Nai), Vinhomes Cần Giờ (TP.HCM)...Những dự án này đang trở thành lựa chọn nổi bật của nhà đầu tư Hà Nội khi tìm kiếm tài sản tích sản tại phía Nam.

Cũng nhận định về tiềm năng của thị trường bất động sản TP.HCM, ông Vũ Quốc Việt Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh - cho rằng, giá bất động sản tại TP.HCM vẫn sẽ tiếp tục tăng ở khu vực khu vực trung tâm do giá chung cư TP.HCM từ năm 2022 trở về trước cao hơn Hà Nội, nhưng từ năm 2023 trở lại đây, giá bất động sản Hà Nội đã tăng vượt TP.HCM.

Vì vậy, trong giai đoạn tới, khi TP.HCM hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì dư địa tăng trưởng sẽ rất lớn, giống như Hà Nội giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị chiếm gần 24% GDP, tương đương 1/4 cả nước. Với quy mô trên,bất động sản TP.HCM dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, đến từ cú hích hạ tầng - xã hội.

Cụ thể, TP.HCM đang và sắp sửa có nhiều dự án hạ tầng lớn như Sân bay quốc tế Long Thành; cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng từ 4 lên 10 làn xe; nút giao An Phú - quy mô lớn bậc nhất Việt Nam; các tuyến metro…

"Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ trong thời gian tới, tôi tin rằng chỉ 3 - 5 năm tới, giá bất động sản tại TP.HCM sẽ có sự thay đổi lớn, mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội", ông Vũ Quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo nhận định của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, dòng vốn nhà đầu tư Hà Nội chuyển hướng vào TP.HCM và vùng phụ cận không chỉ để săn giá rẻ mà để đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối ưu giá trị khai thác thực và hiệu quả sử dụng vốn.

So với Hà Nội, thị trường bất động sản TPHCM có sự phân hóa rõ nét về phân khúc hơn, với các sản phẩm căn hộ hàng hiệu, có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí đắc địa, không gian sống xa hoa cùng hệ thống tiện ích thượng lưu.

“Đây là dòng sản phẩm phù hợp với các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có nhu cầu tích lũy tài sản lâu dài, khi mang lại giá trị sinh lời kép, vừa có tiềm năng tăng giá trong dài hạn, vừa khai thác cho thuê hiệu quả với tỷ suất sinh lời tốt hơn Hà Nội”, báo cáo của VARS nói.

Một yếu tố quan trọng khác giúp củng cố sức hút đầu tư là chính sách phát triển hạ tầng và động lực quy hoạch vùng sau sáp nhập hành chính TP.HCM mới. Nhiều dự án mới hiện nay bám sát các tuyến metro, đường vành đai, trục giao thông huyết mạch, nâng cao khả năng kết nối liên vùng và gia tăng giá trị tài sản trong tương lai, đặc biệt hấp dẫn nhà đầu tư Hà Nội.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ phân khúc, đánh giá khả năng tài chính và ưu tiên chiến lược dài hạn (thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh) để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc.