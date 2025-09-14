Người dân ‘nín thở’ khi đi qua đường kết nối biển xanh - đại ngàn Lâm Đồng

Bụi nay mù mịt trên Quốc lộ 28B.
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có chiều dài 68km nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến đường ngắn nhất nối liền biển Phan Thiết với xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng theo tuyến thi công đã bàn giao được 62km, còn lại 6km. Ghi nhận thực tế, đến nay nhiều vị trí thi công nham nhở, đất đá ngổn ngang, bụi bay mịt mù, ổ gà, ô voi tràn lan khắp nơi khiến cho người dân vô cùng ngán ngẩm mỗi khi qua đây.
Theo báo cáo cập nhật đến ngày 8/9, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã đạt 94% diện tích, với 62/68km mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, thực tế thi công mới chỉ đạt 41/68 km được cấp phối đá dăm và 33/68 km thảm bê tông nhựa chặt.
Đặc biệt, mặc dù được kỳ vọng sẽ gánh vai trò huyết mạch trong việc kết nối vùng khi đến tháng 3/2026 sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm dừng hoạt động thế nhưng đến thời điểm này, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B vẫn diễn ra ì ạch với lác đác công nhân và phương tiện máy móc thi công công trình.
Mặt đường hiện tại trên quốc lộ 28B xuống cấp trầm trọng, xe cộ đi qua phải nhích từng chút một.
Anh Nguyễn Ngọc Danh (tài xế ở Phan Thiết) cho biết: "Mỗi lần chở khách đi Đà Lạt qua đường này là một lần mệt mỏi. Đường hư hỏng nghiêm trọng, thi công thì chậm".
Trên khắp tuyến đường, mỗi lần xe tải chạy qua là bụi bay mịt mù khiến các phương tiện khác di chuyển rất khó khăn.
Ghi nhận của Báo Điện Tử VTC News, ngày 12/9, chỉ có một vài nhóm công nhân tập trung thi công cầu vượt.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị triển khai thi công trên tuyến chưa tập trung, bổ sung máy móc, nhân lực để thi công dứt điểm, gọn gàng trên công trường. Một số đoạn tuyến thi công dàn trải trong điều kiện thời tiết mưa bão sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Việc di chuyển của người dân qua tuyến đường này hiện nay là một cực hình.
Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều hộ dân chưa di dời khiến việc thi công gặp trở ngại.
Đại diện Ban quản lý dự án 5 cho rằng, một số vị trí đã GPMB rồi nhưng người dân ra cản trở thi công ở km3, km6, km18. Đồng thời kiến nghị địa phương khẩn trương phê duyệt phương án đền bù GPMB sớm, để giải ngân vốn GPMB, tạo sự đồng thuận của người dân.
Ông Nguyễn Văn Thu (ở Lâm Đồng) cho biết mỗi khi mưa gió, việc đi lại trên đèo tìm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt tại những khúc cua cùi chỏ gấp và đường đất đá gồ ghề.
Theo lãnh đạo UBND xã Lương Sơn (Lâm Đồng), khó khăn GPMB nhất là đoạn 1km từ Quốc lộ 1 đến cầu Sông Lũy. Đây là khu vực tập trung đông người dân buôn bán sầm uất nhưng giá đất đền bù hiện tại khiến người dân không đồng ý. Vì vậy, hiện nay nhiều người chấp nhận việc sống chung với bụi bặm chứ không chịu di dời.
Để dự án kịp về đích vào cuối tháng 12/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu địa phương tăng cường vận động người dân đồng thuận bàn giao trước mặt bằng để thi công, hết tháng 9 phải giao xong mặt bằng. Đến ngày 15/10 phải chi trả bồi thường cho người dân, chậm nhất là 31/10.
Cũng theo ông Hiệp, trên diện tích đã bàn giao mặt bằng, các đơn vị phải tổ chức triển khai thi công ngay. Ngoài ra, phải rà soát lại tiến độ thực hiện hợp đồng với các nhà thầu.