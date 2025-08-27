Đóng

Người dân đổ về trung tâm Hà Nội, biến đường phố thành khán đài diễu binh

(VTC News) -

Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay và tiếng nói cười rôm rả đã tạo nên không khí vô cùng đặc biệt, biến đường phố thành khán đài xem diễu binh.

Hồng Thắm
